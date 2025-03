Vieste si mobilita per il diritto alla sanità: manifestazione il 4 aprile

Vieste si prepara a scendere in piazza per difendere un diritto fondamentale: la salute. Venerdì 4 aprile 2025, la cittadinanza si riunirà in una grande manifestazione pacifica per denunciare la grave crisi sanitaria che da troppo tempo affligge il territorio. La carenza di strutture adeguate, di personale medico e di servizi essenziali ha raggiunto livelli insostenibili, mettendo a rischio il benessere della popolazione residente e dei tanti visitatori che ogni anno scelgono Vieste come meta.

L’appuntamento è fissato per le ore 09:30 presso il Piazzale Manzoni, da dove partirà il corteo che attraverserà le principali vie della città: viale XXIV Maggio, via Vittorio Veneto, via Santa Maria di Merino e Corso Lorenzo Fazzini, per poi concludersi in Piazza Vittorio Emanuele II, conosciuta come Piazza del Fosso. Un percorso simbolico, che toccherà il cuore di Vieste per portare un messaggio chiaro e forte alle istituzioni: il diritto alla salute non può più essere ignorato.

Alla manifestazione sono invitati a partecipare tutti i cittadini, senza distinzioni di età, professione o appartenenza politica. L’iniziativa è aperta anche a tutte le associazioni locali, di carattere sociale, culturale, sportivo, economico e imprenditoriale, così come alle realtà sindacali, religiose e politiche. L’obiettivo è quello di unire le forze per una battaglia che riguarda l’intera comunità. La sanità non può avere colori né bandiere, e il benessere dei cittadini deve essere una priorità per tutti.

Negli ultimi anni, la situazione sanitaria di Vieste e del Gargano ha subito un progressivo peggioramento, con la chiusura o il depotenziamento di numerosi servizi ospedalieri e ambulatoriali. Il risultato è un accesso sempre più difficile alle cure, con tempi di attesa lunghissimi e spostamenti obbligati verso altre città per ricevere prestazioni mediche essenziali. Questo problema non colpisce solo i residenti, ma ha un impatto significativo anche sul turismo, settore vitale per l’economia locale.

Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste d’intervento da parte delle istituzioni locali e dei cittadini, finora non sono state adottate misure concrete per risolvere questa emergenza. La manifestazione del 4 aprile vuole quindi essere un segnale forte e inequivocabile: la popolazione di Vieste non è più disposta ad accettare passivamente una situazione di precarietà che mette a rischio la vita e la dignità delle persone.

I promotori dell’iniziativa sottolineano l’importanza di una partecipazione massiccia e compatta. Solo attraverso l’unità e la determinazione sarà possibile ottenere risposte dalle autorità competenti e spingere per un cambio di rotta nella gestione della sanità locale.

Vieste è pronta a far sentire la propria voce. Il 4 aprile sarà una giornata di mobilitazione, ma anche di speranza, perché il diritto alla salute è un bene comune che va tutelato con forza e determinazione.