L’Assegno Unico per i figli a carico, previsto per aprile 2025, arriverà con alcuni ritardi rispetto alla data abituale. Nulla di preoccupante, poiché questo è già accaduto in passato, e anche questo mese si verificherà un slittamento dei pagamenti. Come comunicato dall’INPS attraverso il messaggio numero 111 del 13 gennaio 2025, gli accrediti per chi non ha modificato la propria situazione economica saranno effettuati intorno al 20 aprile 2025, con un ritardo di circa 5 giorni rispetto alla tempistica precedente. La causa di questo slittamento è legata alla riforma delle procedure di tesoreria (Re.Tes) della Banca d’Italia, che ha influenzato le date di pagamento.

Accredito dell’Assegno Unico di Aprile 2025

Questo slittamento è puramente tecnico e deriva dal nuovo sistema di tesoreria implementato dal 1° gennaio 2025. Secondo quanto precisato dall’INPS, gli accrediti relativi alle prestazioni, come l’assegno unico, avverranno dal 20 del mese per i periodi da febbraio a giugno 2025. Tuttavia, l’importo della prima rata rimarrà invariato e continuerà a essere corrisposto nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Allo stesso modo, verranno accreditati gli importi relativi ai conguagli (sia a credito che a debito) che potrebbero riguardare l’assegno.

Novità sugli Importi e sulla Presentazione della DSU

L’Assegno Unico è l’agevolazione economica universale per ogni figlio a carico fino a 21 anni (e senza limiti per i figli disabili), introdotto nel marzo 2022. A partire da aprile, ci sono alcune novità sugli importi. Chi non ha presentato una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 28 febbraio 2025 vedrà l’assegno erogato sulla base del valore minimo di 57,5 euro. Le domande precedenti rimarranno valide anche per gli anni successivi, ma l’aggiornamento della DSU è necessario per determinare l’importo basato sull’ISEE.

C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la nuova DSU, che comporterà non solo l’aggiornamento degli importi ma anche il pagamento degli arretrati spettanti. Attraverso il portale INPS, è possibile ottenere la DSU precompilata, che include i dati necessari per calcolare l’importo dell’assegno, come il reddito familiare e il patrimonio. Una volta verificata, la DSU va trasmessa al sistema ISEE, e sarà poi l’Agenzia delle Entrate a inviare i dati aggiornati all’INPS.

Calcolo dell’Importo in Base all’ISEE

Come sempre, l’importo dell’assegno unico di aprile 2025 varia in base al reddito ISEE del nucleo familiare. Fino a un ISEE di 17.227,33 euro, l’importo sarà massimo, mentre scenderà progressivamente fino a 57,5 euro per nuclei con un ISEE superiore a 45.939,56 euro. I dettagli degli importi per il 2025 sono disponibili nelle tabelle INPS, consultabili anche in formato PDF.

Le Maggiorazioni Previste

Sono previste delle maggiorazioni che vengono riconosciute in casi specifici e che non dipendono dal reddito. Ad esempio, per i figli con disabilità, l’assegno aumenta di:

97,7 euro per disabilità media

per disabilità media 109,1 euro per disabilità grave

per disabilità grave 120,6 euro per figli non autosufficienti

Un’altra maggiorazione, di 23 euro, viene riconosciuta ai figli di madri under 21. Inoltre, dal terzo figlio in poi, l’assegno prevede una maggiorazione progressiva che dipende dal reddito familiare. Per esempio, i nuclei con un ISEE fino a circa 17.000 euro riceveranno una maggiorazione di 85,4 euro, che scende progressivamente a 17,2 euro per ISEE più alti.

Un altro bonus riguarda il secondo percettore di reddito, che varia tra 0 e 34,4 euro in base al reddito. Da marzo 2025, i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro non riceveranno la maggiorazione transitoria che invece era riconosciuta nei primi mesi dell’anno.

Maggiorazioni e Bonus Aggiuntivi

L’importo dell’assegno può anche raddoppiare in alcuni casi. Per ogni figlio sotto un anno, l’importo sarà doppio fino al compimento del primo anno di vita. Inoltre, per i figli tra 1 e 3 anni, l’incremento del 50% si applica se il nucleo familiare ha un ISEE massimo di 45.939,56 euro. Infine, le famiglie con almeno 4 figli a carico riceveranno una maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese.

Lo riporta cataniatoday.it.