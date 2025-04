Boom di passeggeri negli aeroporti pugliesi: il ‘Gino Lisa’ di Foggia cresce del 150%

Marzo da record per gli aeroporti della Puglia, che continuano a registrare una crescita costante nel trasporto aereo nazionale. I dati confermano il ruolo strategico della regione, con un aumento complessivo del traffico del 20% rispetto allo stesso mese del 2023 e del 18% nel primo trimestre del 2024.

Nel dettaglio, i tre principali scali pugliesi hanno registrato:

Bari : +23% su base mensile, +20% su base trimestrale

: +23% su base mensile, +20% su base trimestrale Brindisi : +11% su base mensile, +9% su base trimestrale

: +11% su base mensile, +9% su base trimestrale Foggia (Gino Lisa): +150% a marzo e un incredibile +162% nel trimestre, confermandosi in forte espansione

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha commentato il successo del sistema aeroportuale regionale: “Questa crescita straordinaria è il frutto di investimenti mirati, nuove rotte e un continuo miglioramento dei servizi. Il balzo di Foggia dimostra quanto fosse necessario potenziare questo scalo, oggi punto di riferimento per la mobilità e lo sviluppo del territorio. Bari e Brindisi si confermano hub fondamentali per la Puglia e continueremo a lavorare per rafforzare la connettività regionale e internazionale”.

Anche l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha sottolineato l’importanza di questi risultati: “I numeri premiano il lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dagli operatori del settore. Il rilancio di Foggia è un traguardo significativo, mentre Bari e Brindisi continuano a crescere, creando nuove opportunità per il turismo e l’economia regionale. La nostra strategia di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali sta dando i suoi frutti”.

Grazie alla programmazione regionale, gli scali pugliesi saranno sempre più connessi con il territorio attraverso trasporto pubblico su ferro e su gomma, migliorando i servizi sia per i cittadini che per i turisti e gli imprenditori che scelgono la Puglia come destinazione.

