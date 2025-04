Continua senza soste l’attività dell’Amministrazione comunale di Vico del Gargano nella tutela dell’Ambiente e della Salute pubblica.

Il sindaco, avv. Raffaele Sciscio, con ordinanza del 26 marzo 2025, numero 4, emesso dall’Ufficio Tecnico comunale, ha ordinato la sospensione immediata dell’attività della struttura ricettiva “Baia di Calenella” , notificata alla ditta (…), fino alla regolarizzazione della situazione e al rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico di reflui. Il provvedimento si è reso necessario per l’assenza di un’adeguata autorizzazione allo scarico dei reflui che rappresentano un grave rischio per la Salute pubblica e per l’Ambiente. Si fa divieto di esercizio dell’attività ricettiva fino al rilascio di una nuova necessaria autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Questo l’ultimo provvedimento dell’Amministrazione comunale nell’area di Calenella. E’ di pochi giorni fa un altro provvedimento, puntualmente intervenuto, per fermare uno sfregio alla zona costiera più pregiata, in località Macchia di Mare. Questa volta dobbiamo ringraziare un “volenteroso” dell’associazione VERDE che ha segnalato con denuncia un abuso consistente in: disboscamento; sbancamento roccia madre; livellamento; eradicazione macchia mediterranea; realizzazione di viabilità in calcestruzzo e /stabilizzato; realizzazione di una scalinata scavata nello scoglio a 20 metri dal mare. Il tutto su terreno di proprietà comunale. L’autore o gli autori dello scempio ad oggi risultano ignoti.

Quello che è accaduto a Calenella, ognuno per la propria parte e responsabilità, è il frutto di anni del “laisser faire” senza una idea e senza un orizzonte. I fatti, anzi i fattacci, di Calenella diventano l’emblema di un precorso che ha visto per troppo tempo l’affossamento “dell’IDEA pubblica” e l’emergere “sine titolo” dell’interesse privato.

Su tutto questo è arrivato il momento di dire una parola chiara. Dal silenzio, dalle mezze parole o mezze misure, non esce sconfitta una maggioranza oppure una opposizione. Usciamo sconfitti tutti.

Cordialmente…

Vico del Gargano, 1 aprile 2025.