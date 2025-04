Casarano-Manfredonia: varia l’orario della sfida decisiva

Tra le partite più attese del trentesimo turno del Girone H di Serie D, spicca il match tra Casarano e Manfredonia, in programma per domenica 6 aprile. La sfida, che potrebbe rivelarsi decisiva per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre, si disputerà allo stadio “Giuseppe Capozza” con un nuovo orario.

Come comunicato ufficialmente dal club salentino, il calcio d’inizio è stato fissato per le 15:30, a seguito di un accordo tra le due società:

“Per accordi intrapresi tra le società, la gara CASARANO-MANFREDONIA, in programma domenica 6 aprile, allo stadio comunale “Capozza”, inizierà alle ore 15:30”.

Un dettaglio importante per tifosi e appassionati, che dovranno adeguarsi alla variazione d’orario per non perdersi un match che si preannuncia combattuto.

