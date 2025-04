Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Mario Carpano, confermando così la condanna per concorso nell’illecito acquisto di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa.

L’imputato, nato il 16 febbraio 2001, originario di Foggia e appartenente a un contesto criminale di stampo mafioso, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 12 luglio 2024, che a sua volta aveva parzialmente riformato la condanna inflitta in primo grado con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari.

Le motivazioni della Cassazione

Secondo quanto emerso dall’ordinanza, il ricorso presentato dalla difesa di Carpano si basava su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione in merito alla responsabilità penale dell’imputato e alla sussistenza dell’aggravante speciale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui non sono ammissibili ricorsi che contestano esclusivamente la valutazione del merito operata dai giudici di primo e secondo grado, se non in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello di Bari abbia ricostruito i fatti senza lasciare margini di dubbio sulla partecipazione consapevole di Carpano all’attività illecita. Decisivo è stato il suo ruolo nei contatti telefonici con membri di spicco del clan mafioso Li Bergolis, ai quali forniva aggiornamenti sulle operazioni di acquisto di droga.

La frase intercettata “Nemmeno ci hanno fatto iniziare”, pronunciata dall’imputato in merito all’arresto di un intermediario, è stata ritenuta una prova chiara del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.

Il contesto criminale e la finalità mafiosa

Uno degli aspetti centrali della vicenda giudiziaria è stato il riconoscimento dell’aggravante mafiosa. La Corte d’Appello aveva già sottolineato la caratura criminale del clan Li Bergolis e la disponibilità di Carpano a interfacciarsi direttamente con esponenti dell’organizzazione, alcuni dei quali detenuti ma ancora in grado di comunicare grazie a telefoni introdotti illegalmente in carcere. Questo elemento ha rafforzato la tesi dell’accusa secondo cui l’acquisto della droga non fosse un’operazione isolata, bensì funzionale al sostegno delle attività del sodalizio mafioso.

Condanna definitiva e sanzioni

Alla luce di queste valutazioni, la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure avanzate dalla difesa e ha confermato la condanna. Mario Carpano dovrà inoltre pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.