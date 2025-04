Cerignola e Avellino, vittorie pesanti: ofantini sempre a -2 dalla vetta

Il Cerignola non si ferma e continua a inseguire il sogno promozione. Nel derby pugliese contro il Monopoli, la squadra di Ivan Tisci si impone nel finale grazie a una rete di Gigi Cuppone, tornato al gol dopo un lungo calvario per la rottura del crociato. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette agli ofantini di rimanere a -2 dalla capolista Avellino, quando mancano appena quattro giornate al termine del campionato. Anche i biancoverdi campani rispondono presente: al “Partenio-Lombardi” si impongono nel derby contro un Benevento in piena crisi, consolidando il primato e mantenendo il Cerignola a distanza. La lotta per il primo posto resta apertissima e ogni punto diventa cruciale.

Al “Monterisi” il Cerignola ha dovuto sudare per piegare la resistenza del Monopoli, ma alla fine l’ha spuntata con un gol pesantissimo di Gigi Cuppone. Un ritorno al gol atteso da sette mesi, che testimonia la determinazione dell’attaccante dopo il lungo stop per infortunio. Senza quel grave problema fisico, forse il Cerignola avrebbe potuto ambire a una classifica ancora migliore. Ora gli uomini di Tisci devono guardare avanti: il prossimo impegno sarà domenica alle 15 in trasferta contro la Cavese, un match da non sottovalutare. Gli ofantini dovranno fare a meno di bomber Salvemini, squalificato, ma avranno l’obbligo di portare a casa i tre punti per continuare a sognare.

Dal canto suo, l’Avellino sarà impegnato domenica sera alle 19.30 al “Massimino” contro un Catania in cerca di riscatto. I lupi di Pazienza sanno che ogni passo falso potrebbe riaprire completamente i giochi, rendendo la corsa al primo posto ancora più incerta. Con soli 360 minuti ancora da giocare, la volata finale si preannuncia elettrizzante. Il Cerignola resta aggrappato al sogno, l’Avellino non vuole cedere il comando. Chi avrà la meglio? Lo diranno le ultime quattro giornate di campionato.

Lo riporta telesveva.it