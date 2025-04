Carlo Dercole, FI Cerignola, sui rifiuti: "Il Comune paga il trasporto due volte da oltre tre anni"

Carlo Dercole, Segretario Cittadino di Forza Italia, denuncia una presunta gestione anomala del trasporto dei rifiuti a Cerignola, con un pagamento doppio e ingiustificato che si protrarrebbe da più di tre anni. La questione è stata sollevata con una dettagliata nota stampa, corredata da documenti che proverebbero la presunta irregolarità.

Al centro della polemica c’è la Teknoservice Srl, azienda che si è aggiudicata l’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per un totale di 110 milioni di euro. Il capitolato prevede che il servizio di trasporto sia incluso fino a una discarica situata entro 160 km da Cerignola. Tuttavia, a inizio febbraio, Dercole ha individuato una delibera comunale da 550.000 euro destinata a un’altra ditta per lo stesso servizio.

Dopo aver effettuato un accesso agli atti, Dercole ha scoperto che i rifiuti vengono conferiti a Foggia e che la decisione è stata presa dal sindaco Francesco Bonito. La risposta dell’Amministrazione è arrivata con una settimana di ritardo e, secondo Dercole, conferma le irregolarità, giustificandole con una generica emergenza e assicurando che le somme verranno recuperate dalla Teknoservice.

Ma per il segretario di Forza Italia questa spiegazione non regge, poiché non esistono atti ufficiali che dimostrino tali compensazioni. La stessa situazione si era già verificata con il precedente gestore, la Tekra, che non ha mai rimborsato il Comune per spese simili.

Dercole solleva quindi interrogativi cruciali:

Perché l’Amministrazione ha permesso questa violazione del capitolato di gara?

Perché la Teknoservice non sta effettuando un servizio per cui è già stata pagata?

Perché il Comune di Cerignola sta continuando a perdere denaro pubblico?

Alla luce della gravità della situazione, Dercole ha dichiarato di aver informato la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti, convinto che chi ha sbagliato debba assumersi le proprie responsabilità.

Lo riporta cerignolaviva.it.