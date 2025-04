“L’incapacità di governare del Movimento 5 Stelle è emersa, ancora una volta, in tutta la sua evidenza a San Giovanni Rotondo dove il sindaco Filippo Barbano non solo non ha affatto inciso sinora nei 9 mesi di amministrazione, ma ha dovuto anche prendere pubblicamente atto di non avere una maggioranza compatta a sostenerlo.

Logica conseguenza per il primo cittadino, adesso, dovrebbe essere quella di lasciare il campo libero e permettere di tornare alle urne, evitando di creare ulteriori danni a una città di grande importanza tanto in Capitanata quanto a livello nazionale ed internazionale per quel che concerne il turismo religioso e la sanità. San Giovanni Rotondo ha bisogno di una guida capace di ben governare, sostenuta da una maggioranza solida anziché rissosa.

Il M5S è la dimostrazione emblematica dell’antipolitica intesa nella sua accezione di incapacità di amministrare. Il sindaco Barbano, se non riuscirà a fare immediatamente chiarezza sullo stato e sulle prospettive della propria amministrazione, ne prenda atto e restituisca la parola agli elettori. Perché offrire una proposta politica credibile ed affidabile alla comunità garganica è un atto doveroso e Fratelli d’Italia è assolutamente pronto a farlo”.

Lo affermano il presidente provinciale del partito, Giannicola De Leonardis, e il coordinatore cittadino, Salvatore Palladino.