Il carabiniere Giuseppe Nardella, in servizio presso la stazione di San Marco in Lamis, è stato insignito di un importante riconoscimento pubblico dal Consiglio Comunale della città. L’onorificenza gli è stata conferita per il coraggioso intervento con cui ha salvato la vita a una bambina di circa quattro anni, in grave pericolo di soffocamento.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, esponenti politici e del mondo sociale, oltre ai familiari e agli amici del militare. Il sindaco Michele Merla ha colto l’occasione per sottolineare il valore e l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine, evidenziando come gesti di altruismo e professionalità come quello di Nardella siano un esempio per tutti.

L’intervento risale a qualche tempo fa, quando il carabiniere, originario di Rignano Garganico, e la sua pattuglia sono stati chiamati a gestire un’emergenza. Riconoscendo immediatamente la gravità della situazione, Nardella ha eseguito la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare la piccola da un corpo estraneo e scongiurando un possibile arresto cardiocircolatorio.

Grazie alla sua prontezza di riflessi e alla formazione ricevuta, il carabiniere ha dimostrato non solo professionalità, ma anche dedizione assoluta alla comunità. Il suo gesto eroico è stato accolto con applausi e commozione, rendendolo un simbolo di coraggio e umanità per i cittadini di San Marco in Lamis e Rignano Garganico.

Oltre al suo servizio nell’Arma, Nardella ha ricoperto fino a pochi mesi fa il ruolo di vice-sindaco di Rignano Garganico, lavorando al fianco del sindaco Luigi Di Fiore. Il suo impegno, sia in divisa che nella vita amministrativa, lo rende una figura di riferimento per l’intera comunità.

Lo riporta rignanonews.com.