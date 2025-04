Foggia, paura in centro: chiusa via Arpi per controlli sulla stabilità di un edificio Foto Enzo Maizzi

FOGGIA – Momenti di tensione nel centro storico di Foggia, dove via Arpi è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di verifiche sulla stabilità di un edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per effettuare i controlli necessari.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, nei pressi dell’arco dell’Addolorata, che hanno segnalato possibili criticità strutturali.

Per le ispezioni, le squadre di soccorso stanno utilizzando anche un drone, così da analizzare ogni dettaglio dell’edificio a rischio.

Le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a evitare la zona fino a nuove disposizioni. Seguiranno aggiornamenti.

Crollo parziale del tetto in Palazzo Caione: intervento dei Vigili del Fuoco e chiusura di via Arpi

Un cedimento strutturale ha destato preoccupazione tra i residenti di piazza dell’Addolorata e via Arpi.

Nella notte, una parte del tetto di Palazzo Caione, edificio storico adiacente all’arco, è crollata, mentre altre sezioni risultano a rischio di ulteriori cedimenti.

Questa mattina sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, per verificare la stabilità della struttura.

Presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Foggia, Giuseppe Galasso, che ha monitorato la situazione da vicino.

A scopo precauzionale, il palazzo è stato transennato e via Arpi chiusa al traffico.

I residenti, preoccupati per lo stato di abbandono dell’edificio – che un tempo ospitava la storica Taverna del Gufo – chiedono un intervento urgente per la messa in sicurezza.

L’auspicio è che il degrado non comprometta l’identità culturale della zona, oggi considerata la “strada della cultura” e simbolo della storia cittadina. Lo riporta Foggiatoday.

Foggia, paura in centro: chiusa via Arpi per controlli sulla stabilità di un edificio Fotogallery Enzo Maizzi

Lo riporta Foggia Citta Aperta.