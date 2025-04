Gargano, l'Ente Parco sotto accusa: "Basta immobilismo, il Ministero agisca subito"

Il Parco Nazionale del Gargano, uno dei polmoni verdi più importanti d’Italia, è al centro di una nuova ondata di critiche da parte dei sindaci locali. La gestione dell’Ente, ritenuta monocratica e distante dalle esigenze del territorio, ha suscitato forti preoccupazioni nei primi cittadini dei Comuni del Parco. Questi ultimi, in una nota congiunta, hanno chiesto un cambiamento radicale nella governance dell’ente, sollecitando il Ministero dell’Ambiente a nominare un nuovo Presidente e ad avviare un ripristino del dialogo con le comunità locali. “Il Parco non può più restare ostaggio dell’immobilismo”, esordiscono i sindaci. La gestione del Parco, definita “statico e improduttivo”, è accusata di aver isolato il territorio e di non aver rispettato il ruolo dei sindaci, delle associazioni e delle imprese locali. L’assoluzione dell’ex Direttrice del Parco, un episodio che ha segnato un punto di non ritorno, viene citata come l’ultimo esempio di un sistema che ha marginalizzato il coinvolgimento delle realtà territoriali. “Quello che si è vissuto negli ultimi anni è stato un isolamento senza precedenti”, commentano.

I sindaci si dichiarano stanchi di essere ignorati e non nascondono il loro disappunto per la mancanza di un dialogo costruttivo con l’Ente Parco. La richiesta, quindi, è chiara: “Se non ci saranno segnali concreti e immediati, se non verrà ristabilito un rapporto di ascolto e rispetto tra Ente Parco e territori, siamo pronti a uscire dal Parco”. L’ipotesi di una protesta pubblica e coordinata non è esclusa, e i sindaci avvertono: “O si cambia passo, o sarà inevitabile una rottura”. A supporto di questa presa di posizione, interviene anche Rocco di Brina, Sindaco di Carpino e Presidente della Comunità del Parco, l’organismo che raccoglie i 18 Comuni del Gargano. “L’Ente Parco, così com’è oggi, non serve al territorio”, afferma senza mezzi termini. Di Brina sottolinea come, nonostante i tentativi di costruire un dialogo, il sistema di gestione monocratica abbia continuato a marginalizzare le istituzioni locali. “Abbiamo cercato di ricostruire un rapporto costruttivo, ma siamo stati sistematicamente ignorati. Ora basta”, aggiunge il presidente della Comunità dei Sindaci.

La sua richiesta al Ministero dell’Ambiente è altrettanto netta: nominare un nuovo Presidente che sappia dialogare, ascoltare e coinvolgere. Di Brina sollecita anche un rinnovamento del Direttivo dell’Ente Parco, chiedendo che venga superato l’attuale “schema di potere” che ha portato alla frattura tra l’Ente e le comunità locali. Il messaggio che emerge è chiaro e deciso: se il Ministero non risponderà tempestivamente e in modo concreto, il passo successivo potrebbe essere una rottura definitiva tra i Comuni del Parco e l’Ente. I sindaci, infatti, hanno già annunciato che se non ci sarà una risposta immediata, invieranno una lettera anche al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio dei Ministri. “La prossima nota, se non ci sarà una risposta, sarà indirizzata anche alle istituzioni più alte”, affermano. In aggiunta, non escludono l’eventualità di scendere in piazza, unendosi con le proprie comunità per protestare contro quello che definiscono un “isolamento senza precedenti”.

In un territorio come quello del Gargano, il Parco Nazionale rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio e la crescita delle comunità. I sindaci chiedono che l’Ente torni a essere un’istituzione dinamica, inclusiva, capace di interagire con i territori e di promuovere politiche efficaci a favore della biodiversità e dello sviluppo economico locale. Il futuro del Parco del Gargano è ora nelle mani del Ministero. La palla passa a Roma, dove le decisioni nei prossimi giorni potrebbero determinare la direzione verso cui l’Ente si muoverà. Se non si troverà una soluzione condivisa, il rischio di una frattura irreparabile con i Comuni è concreto. Il Gargano, da custode della natura, rischia di diventare il simbolo di un fallimento istituzionale.