Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria commenta la promozione di Veronica Gentili alla conduzione

L’Isola dei Famosi torna in onda con una nuova conduttrice, Veronica Gentili, già nota per il suo ruolo a Le Iene su Italia 1. Questo cambio alla guida del reality show ha suscitato l’interesse di molti, tra cui Vladimir Luxuria, che ha voluto commentare la promozione della collega, destinata a prendere il suo posto al timone del programma.

Veronica Gentili alla guida dell’Isola dei Famosi

Dopo le ultime edizioni del reality, che non hanno certo brillato per ascolti, Mediaset ha deciso di riproporre l’Isola dei Famosi con una nuova conduttrice. Veronica Gentili è stata scelta per questo ruolo di rilievo, un’occasione importante per la sua carriera, soprattutto dopo aver preso il posto di Belen Rodriguez a Le Iene. Il programma, che dovrebbe debuttare il 7 maggio 2025, promette già alcune novità, come la probabile presenza di Pierpaolo Pretelli come inviato speciale e Simona Ventura nel ruolo di opinionista. Tuttavia, molti si chiedono se questa nuova formula riuscirà a riportare il programma ai successi di un tempo o se finirà per diventare un ulteriore flop, dato l’inflazionamento del format.

Il commento di Vladimir Luxuria

Cosa ne pensa Vladimir Luxuria di questo cambiamento? Dopo aver condotto l’ultima edizione, che ha registrato un deludente share, Luxuria ha parlato della nuova conduzione in un’intervista con Novella 2000. Ecco le sue parole:

“Ho incontrato di recente Veronica Gentili perché sono stata ospite al programma che conduce, Le Iene, e ci siamo anche abbracciate. Le ho fatto davvero i complimenti e sono molto contenta. Trovo che lei sia una donna molto intelligente e che sarà veramente capace, lo dico proprio con sincerità. Non ho consigli da darle, se non uno: divertiti. Non sarà facile: è un programma molto impegnativo.”

Con queste parole, Luxuria ha dimostrato di non nutrire alcuna ostilità nei confronti della sua sostituta, eloggiando la professionalità e le capacità di Gentili. Considerando che la sua edizione non ha avuto successo, Luxuria sembra riconoscere che il programma ha bisogno di una nuova guida per cercare di risollevarsi. Veronica Gentili si troverà a gestire una sfida non facile, ma anche una grande opportunità di far tornare L’Isola dei Famosi al suo antico splendore. Rimane solo da vedere come il pubblico reagirà e se il cast riserverà qualche sorpresa.

Lo riporta comingsoon.it.