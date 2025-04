Manfredonia: avviata la procedura di mobilità volontaria per 3 assistenti sociali

Manfredonia // Notizie in piazza //

Con la determinazione n. 584 del 31 marzo 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente avviato la procedura di mobilità volontaria per la copertura di tre posti da assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. L’iniziativa si colloca nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, sezione 3.3, ed è stata adottata dal dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni.

La mobilità volontaria è stata precedentemente autorizzata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) con decisione n. 227 del 23 ottobre 2024. Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 9 dicembre 2024, è stato approvato l’aggiornamento della sezione 3.3 del PIAO, aumentando da due a tre i posti previsti per assistente sociale.

Le candidature per la procedura potevano essere presentate tra il 13 febbraio e il 15 marzo 2025, attraverso il portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Alla scadenza del termine, sono state registrate quattro domande di partecipazione, tutte ammesse con riserva di verifica dei requisiti dichiarati dai candidati.

Tutti i membri della commissione, al momento dell’insediamento, renderanno dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in base all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

L’ammissione alla procedura è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati. Inoltre, l’assunzione definitiva dei tre assistenti sociali sarà subordinata all’approvazione da parte della COSFEL e all’adozione del bilancio di previsione per la relativa copertura finanziaria.

La spesa per il finanziamento delle tre assunzioni sarà coperta dai capitoli di bilancio comunale per il periodo 2025-2027, con stanziamenti specifici previsti per il contrasto alla povertà. Il relativo impegno di spesa verrà formalizzato con un successivo provvedimento, previa autorizzazione da parte della COSFEL.

Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Manfredonia e sull’Albo pretorio online. Eventuali ricorsi contro il presente atto potranno essere presentati al giudice ordinario, come previsto dalla normativa vigente.

Lo riporta Michele Solatia.