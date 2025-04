Manfredonia: Comune aggiorna i conti per il rendiconto di gestione 2024

Con la determinazione n. 548 del 25 marzo 2025, il Settore Economico-Finanziario del Comune ha completato l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, un passaggio fondamentale per la corretta redazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2024. L’atto, firmato dalla dirigente d.ssa Maricarmen Distante, si inserisce nell’ambito degli obblighi normativi previsti dal Decreto Legislativo n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014, e dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il riaccertamento dei residui è un’operazione annuale che consente di verificare la validità delle entrate accertate e delle spese impegnate, eliminando quelle non più esigibili o non supportate da obbligazioni giuridicamente perfezionate. In questo contesto, l’ente ha proceduto a una revisione dettagliata dei propri crediti e debiti, in conformità ai principi contabili di competenza finanziaria.

Eliminati oltre 2,7 milioni di euro di residui

Dai risultati dell’analisi condotta, il Comune ha eliminato residui attivi per un totale di 1.874.808,58 euro, suddivisi in:

1.349.916,07 euro relativi ad accertamenti ritenuti insussistenti formatisi in esercizi precedenti al 2024;

524.892,51 euro per insussistenze accertate nell’annualità 2024.

Per quanto riguarda i residui passivi, il totale delle eliminazioni ammonta a 919.026,60 euro, così ripartiti:

316.672,16 euro per economie su impegni assunti in annualità precedenti;

58.160,75 euro derivanti dall’eliminazione di fondi accantonati;

544.193,69 euro per economie sugli impegni dell’annualità 2024.

Importante evidenziare che, relativamente al settore di competenza, non sono stati reimputati residui passivi, confermando una gestione attenta e prudente delle finanze pubbliche.

Verifiche sui crediti di dubbia esigibilità

L’operazione di riaccertamento ha incluso una dettagliata valutazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. Sulla base di questa analisi, il Comune ha accantonato una quota dell’avanzo di amministrazione nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità con le norme contabili vigenti. Tra i dati significativi emerge il lavoro svolto dal Concessionario C&C Srl, che in data 12 marzo 2025 ha trasmesso gli elenchi dei crediti ritenuti inesigibili, in particolare per quanto riguarda la riscossione dell’IMU e della TARI. La documentazione è stata integrata con la nota del funzionario responsabile del settore tributi, acquisita ufficialmente in data 25 marzo 2025.

Un bilancio più trasparente e attendibile

Il riaccertamento dei residui ha permesso di garantire un bilancio comunale più trasparente, eliminando somme ormai non più esigibili e mantenendo a residuo solo quelle per cui sussiste un’obbligazione perfezionata e che risultavano esigibili alla data del 31 dicembre 2024. Questo processo rappresenta un passaggio cruciale per la predisposizione del rendiconto di gestione e per una programmazione finanziaria più efficace ed equilibrata.

L’operazione, disposta dalla Giunta Comunale in vista dell’approvazione del rendiconto, assicura una maggiore affidabilità nella gestione delle finanze pubbliche e risponde agli obblighi imposti dalla normativa nazionale. Attraverso una corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, il Comune di Manfredonia si conferma impegnato nella tutela della sostenibilità finanziaria e nella trasparenza amministrativa.

A cura di Michele Solatia.