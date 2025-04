Maxi-operazione antidroga: 45 arresti in tutta Italia, coinvolta anche Foggia (foto)

Maxi-operazione antidroga: 45 arresti in tutta Italia, coinvolta anche Foggia

Un’imponente operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di 45 misure cautelari in diverse province italiane. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Brescia, ha smantellato un’organizzazione criminale dedita all’importazione e alla distribuzione di stupefacenti provenienti dal Sudamerica, dal Marocco e dall’Olanda. La droga, introdotta nel Paese principalmente via mare, veniva poi trasportata su camion attraverso il territorio nazionale grazie alla complicità di alcune società di trasporto.

L’inchiesta ha portato all’arresto di 30 persone in carcere, 12 ai domiciliari e 3 soggette a obbligo di dimora, mentre per altre 7 sono in corso interrogatori preventivi. L’operazione ha interessato numerose province italiane, tra cui Brescia, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella.

Secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, l’indagine ha permesso di individuare due gruppi criminali, uno dei quali strettamente legato a importanti organizzazioni mafiose, tra cui ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita. La droga, una volta giunta in Italia, veniva stoccata in un deposito situato nella provincia di Brescia, che fungeva da centro di smistamento per l’intero territorio nazionale.

Le forze dell’ordine hanno scoperto che il traffico illecito si avvaleva di una rete logistica ben strutturata: le sostanze stupefacenti giungevano nei porti italiani nascoste tra carichi di merci lecite, per poi essere trasportate via terra grazie alla collaborazione di alcune aziende compiacenti. Camion apparentemente adibiti al trasporto regolare di merci attraversavano la penisola per consegnare la droga ai vari distributori locali.

Le indagini, durate diversi mesi, hanno coinvolto intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e riscontri incrociati su movimenti finanziari sospetti. Gli investigatori hanno ricostruito le dinamiche dell’organizzazione, evidenziando una struttura gerarchica ben definita con ruoli specifici per ogni affiliato: dai fornitori internazionali ai corrieri, dai responsabili della logistica agli esponenti incaricati della distribuzione al dettaglio.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nel Paese e conferma il forte impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la Questura di Brescia, dove verranno illustrati i risultati e le modalità con cui è stata condotta l’operazione.

