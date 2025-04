Nicola Gratteri a San Severo: “Le mafie si nutrono di consenso e alleanze con il potere”

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha infiammato il dibattito sulla lotta alla criminalità organizzata durante un incontro a San Severo, ospitato dalla Diocesi locale. Nel suo intervento, Gratteri ha sottolineato come le mafie non siano solo un fenomeno criminale, ma una realtà radicata nel tessuto sociale ed economico del Paese, favorita da connivenze e silenzi.

“Le mafie esistono perché hanno consenso popolare, si alimentano del sostegno di chi, per paura o per convenienza, le considera un punto di riferimento. Senza l’appoggio di professionisti, istituzioni e pezzi di potere, sarebbero facilmente smantellabili” ha dichiarato il magistrato, evidenziando come il contrasto alle organizzazioni criminali sia reso più complesso da una rete di relazioni occulte.

La criminalità e il ritardo dello Stato

Gratteri ha poi puntato il dito contro le riforme legislative che, a suo dire, rallentano le indagini e complicano il lavoro della magistratura e della polizia giudiziaria. “Le mafie si evolvono rapidamente, sfruttano la tecnologia e il web per gestire traffici e affari illeciti. Noi, invece, dobbiamo fare i conti con strumenti sempre più limitati”, ha affermato, denunciando il progressivo restringimento dell’uso delle intercettazioni e l’imminente riforma che renderà più difficile il sequestro dei telefoni cellulari.

Secondo il procuratore, queste modifiche normative rischiano di favorire i clan e penalizzare chi cerca giustizia: “Si allungano i tempi processuali, si riducono i margini di manovra per la polizia giudiziaria, mentre i criminali ne traggono vantaggio. Così si mortificano i cittadini onesti”.

Denunce e paura: il nodo del silenzio

Uno dei problemi principali resta la scarsa propensione alla denuncia da parte delle vittime. “Se le persone non denunciano è perché non si sentono protette. Ma c’è solo un’alternativa: stringere accordi con la criminalità. E questo non è accettabile”, ha detto Gratteri, ponendo l’accento sulla necessità di un maggiore sostegno alle vittime di racket ed estorsioni. La lotta alla mafia, ha ribadito, non può essere solo un’azione repressiva, ma deve partire da una precisa volontà politica: “Bisogna scegliere da che parte stare. Non è un problema di risorse, ma di coraggio e determinazione nel voler scardinare il sistema”.

Giornalisti nel mirino del potere

Nel corso dell’incontro, Gratteri ha anche parlato delle crescenti difficoltà per i giornalisti indipendenti, spesso bersaglio di attacchi da parte del potere. “I giornalisti liberi danno fastidio, creano problemi a chi gestisce il potere con logiche opache. Per questo vengono minacciati, delegittimati, messi in difficoltà. Purtroppo, la stampa libera è sempre più una rarità”, ha dichiarato con amarezza.

Il magistrato ha concluso il suo intervento con un appello alla società civile: “Senza il coinvolgimento attivo dei cittadini, senza il sostegno all’informazione libera e senza una politica determinata a combattere davvero la criminalità, le mafie continueranno a esistere e prosperare. È una battaglia che riguarda tutti noi”.

Lo riporta l’Immediato.net.

fotogallery enzo maizzi