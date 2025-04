Paratici al Milan: l'annuncio è imminente, Furlani ha scelto

Il trasferimento di Fabio Paratici al Milan è ormai a un passo. In queste ore, i contatti tra le parti sono intensificati per definire i dettagli dell’accordo. Furlani, amministratore delegato del club rossonero, ha ormai scelto l’ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham per avviare un nuovo ciclo sportivo in casa Milan. Il profilo del 52enne, attualmente squalificato fino al 20 luglio 2025 a causa di una controversia sulle plusvalenze, è quello che ha convinto maggiormente la dirigenza rossonera. Con il passare del tempo, le opzioni come Igli Tare, un tempo favorito anche da Zlatan Ibrahimovic, e Tony D’Amico dell’Atalanta, hanno perso peso.

Il percorso professionale di Paratici

Paratici, ex centrocampista, ha iniziato la sua carriera dirigenziale alla Sampdoria sotto la guida di Beppe Marotta, che lo ha poi voluto con sé anche alla Juventus. Nel 2018, dopo il trasferimento di Marotta all’Inter, Paratici è diventato direttore sportivo della Juventus e, successivamente, Chief Football Officer. Nel 2020, ha assunto il ruolo di Managing Director dell’Area Football nel club piemontese. Tuttavia, nel maggio 2021, nonostante il suo successo alla Juventus, non gli fu rinnovato il contratto, segnando la fine del suo lungo periodo alla Juventus.

Successivamente, Paratici è stato nominato direttore generale del Tottenham, ma nel 2023 ha risolto il contratto con il club inglese. La sua carriera è ora pronta a ripartire in Italia, con il Milan come possibile destinazione. Il conto alla rovescia per il suo ritorno in Serie A è ormai iniziato, e l’annuncio ufficiale sembra essere imminente.

Lo riporta sportmediaset.it.