Davide Lacerenza, ex titolare della Gintoneria di Milano, attualmente agli arresti domiciliari, è stato ricoverato in ospedale per un sospetto ictus. L’uomo, 60 anni, si è sentito male nelle prime ore del mattino ed è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti prima di essere trasferito nel reparto di Neurologia di un ospedale milanese. La notizia, inizialmente diffusa negli ambienti giudiziari, è stata successivamente confermata dal suo avvocato, Liborio Cataliotti.

Lacerenza è attualmente indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione, reati che sarebbero stati commessi all’interno del suo noto locale. Nonostante il ricovero, il regime di detenzione domiciliare non è stato revocato, e proseguirà in ospedale. Il suo legale ha già presentato un’istanza alla giudice per le indagini preliminari, Alessandra Di Fazio, affinché la misura cautelare venga adattata alle sue attuali condizioni di salute. La richiesta è stata corredata dai certificati medici del pronto soccorso e del reparto di Neurologia, che attestano il malore di natura neurologica subito dall’ex imprenditore.

Secondo le informazioni disponibili, Lacerenza si sarebbe sentito male intorno alle 4 del mattino, manifestando sintomi compatibili con un episodio cerebrovascolare. Dopo alcune ore di osservazione in pronto soccorso, è stato ricoverato alle 11 per ulteriori esami e monitoraggio. Nonostante la situazione clinica, sarebbe vigile e in grado di comunicare con il suo legale. Accanto a lui in ospedale c’è la fidanzata Clotilde Conca, che lo sta assistendo durante il ricovero.

Le indagini a suo carico proseguono. Lacerenza era già noto alle forze dell’ordine per vicende pregresse e la sua Gintoneria era stata al centro di un provvedimento di revoca della licenza da parte della Questura di Milano. Le accuse di detenzione di droga e sfruttamento della prostituzione hanno portato all’applicazione della misura degli arresti domiciliari, e il suo legale sta cercando di ottenere un allentamento della custodia per motivi di salute.

