(NOTA STAMPA). Si fa riferimento all’articolo apparso su alcune testate giornalistiche, del Consigliere Napoleone Cera, per specificare che la CGIL è dimostrabile in qualsivoglia occasione ha un’attività sindacale caratterizzata dalla certezza di garantire i diritti compressi dei lavoratori, senza mercanzie di posizioni nel futuro e di posti, per così dire “al sole”.

Le affermazioni, sicuramente segnalate da organizzazioni laterali al Consigliere, tradiscono un costume che la CGIL non ha mai vestito. Infatti, non vi è alcun bisogno di esercitare promesse a fronte di una posizione dell’organizzazione sindacale, che nell’ambito della Regione Puglia e delle varie categorie dei lavoratori non ha certamente “rivali“.

In luogo, comunicare ai lavoratori che nell’azienda sanitaria è già in corso da qualche anno, l’iniziativa del “disability managment” illuminata dagli operatori di tale settore, dell’Ospedale “Bambin Gesù” e che nonostante al momento per così dire “sottotraccia”, rappresenta una oggettiva condizione di futuro funzionamento per garantire ai lavoratori in funzione della loro attività (usurante), una equa distribuzione tra giovani operatori ed anziani lavoratori, nella giusta collocazione che garantisce da un lato l’esperienza maturata, dall’altro una garanzia per la loro salute residua.

Aspetti e funzionamenti che sono di prossima sicura ed efficace attenzione da parte della CGIL.

Tutto questo, non ha alcuna impostazione di natura Politica, e strumentale alla campagna elettorale, in quanto la visione che una organizzazione conti solo per il numero degli iscritti, risulta una visione di “scadente qualità” tra Sindacato ed Istituzioni poiché afferisce ad una per così dire “dietrologica considerazione” che tanto può cambiare sorti politiche e carriere.

La CGIL ha a cuore solo i lavoratori con strumenti di diritto e non di facile consenso, e il Consigliere Cera potrebbe suggerire a chi lo informa di tali condotte che “guardarsi allo specchio”, risulta il primo atto di onestà intellettuale che deve caratterizzare ogni giorno della propria esistenza, non preoccupandosi di attribuire al prossimo ciò che ha intensamente caratterizzato la propria opera.

Non si sa se il Consigliere Cera trarrà da queste considerazioni il giusto monito per guardarsi, data la giovane età, “più dagli amici che dai nemici”.

Si è aperti a qualsivoglia verifica sindacale, evidenziando sin d’ora la estraneità di chi è stato favorito nei trasferimenti, e preannunciando che su tali “cattive abitudini”, questa organizzazione, vigilerà e se del caso ne denuncerà gli abusi.

Foggia 1aprile 2025 Il Segretario generale FP CGIL Foggia, Angelo Ricucci