FOGGIA – A Foggia, un altro furto di auto scuote la comunità. Questa volta è il turno di una preziosa Alfa Romeo 164, sottratta in pieno giorno in piazza Carlo Gentile, zona centrale della città.

Non è la prima volta che la provincia di Foggia è teatro di simili episodi, con un numero crescente di veicoli rubati ogni anno.

Tuttavia, il caso in questione ha suscitato particolare emozione, non tanto per il valore economico del mezzo, quanto per il forte legame affettivo che il proprietario aveva con la sua auto.

L’Alfa Romeo 164, un modello d’epoca prodotto tra il 1987 e il 1997, si distingue per il suo design elegante firmato Pininfarina e per il suo status di icona automobilistica degli anni ’80 e ’90.

La vettura rubata, di colore blu scuro e immatricolata a Milano, è stata sottratta da un residente di Manfredonia, il quale ha prontamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

“Da vent’anni avevo quella vettura,” ha dichiarato l’automobilista, visibilmente sconvolto.

“Aiutatemi a ritrovarla, vi prego.”

Le parole di disperazione sono quelle di un uomo che non si rassegna alla perdita di un bene che va ben oltre il valore commerciale, ma che rappresenta un pezzo della sua storia e dei suoi ricordi.

La 164, uno dei modelli di punta della piattaforma Tipo 4, era prodotta ad Arese e ha visto la luce accanto ad altre vetture storiche come la Lancia Thema e la Fiat Croma.

Nonostante la sua produzione fosse limitata a circa 268mila unità, la 164 ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di auto d’epoca.

Al momento, però, le ricerche non hanno dato esito.

Il timore del proprietario è che la sua Alfa Romeo possa essere già stata smontata e rivenduta a pezzi sul mercato nero o, peggio ancora, che sia stata esportata all’estero, come purtroppo accade spesso in questi casi.

L’appello delle autorità e del proprietario è chiaro: chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento della vettura è invitato a farsi avanti.

Nel frattempo, la speranza di rivedere l’Alfa Romeo 164 continua a vivere nei cuori di chi ama le auto e nel ricordo di un’epoca che, purtroppo, sembra sempre più lontana.

Lo riporta auto.everyeye.it