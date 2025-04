San Giovanni Rotondo, aggressione a Biancofiore (M5S): il sindaco Barbano condanna l'episodio

A San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, si è verificata una grave aggressione durante una riunione di maggioranza del consiglio comunale. Il consigliere comunale del M5S Salvatore Biancofiore, 68 anni, è stato picchiato fisicamente con calci, pugni, schiaffi, e persino colpito con un microfono e una bottiglietta d’acqua. L’aggressore sarebbe stato il presidente del Consiglio comunale, Pasquale Chindamo, appartenente al gruppo “**Gruppo in…formazionè”.

La notizia è emersa a seguito della presa di posizione del sindaco Filippo Barbano, anche lui del M5S, che ha reagito con fermezza in merito all’accaduto. In apertura della seduta di Consiglio comunale, Barbano ha abbandonato l’aula, dichiarando che non esistevano più le condizioni per proseguire con l’attuale esperienza amministrativa con “qualcuno della maggioranza” coinvolto in un episodio così grave.

Le dichiarazioni del sindaco e della politica locale

Il sindaco Filippo Barbano ha sottolineato che, secondo lui, non ci sono più le condizioni affinché Chindamo continui a far parte della maggioranza. “Per me è fuori”, ha dichiarato, definendo l’atto come un “atto di violenza inaccettabile e gratuito”. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di aprire un tavolo tecnico con la maggioranza e l’opposizione per valutare se siano presenti le condizioni per proseguire con l’attuale amministrazione. La violenza va condannata sempre, ha ribadito il sindaco.

Secondo quanto riportato, l’aggressione è avvenuta di fronte a una decina di testimoni. Durante la riunione, i toni si sono alzati e, dopo un acceso confronto, l’aggressore si è alzato e ha raggiunto il consigliere Biancofiore, colpendolo prima con una bottiglietta d’acqua e successivamente con altri colpi fisici. Nonostante il tentativo del sindaco di fermare l’aggressione, l’episodio è continuato. Biancofiore ha dovuto ricevere cure mediche, con una prognosi iniziale di sette giorni, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti sanitari. La vittima ha presentato denuncia e l’episodio è ora sotto indagine dei carabinieri.

Solidarietà e reazioni politiche

L’aggressione ha suscitato una reazione immediata anche a livello nazionale. I rappresentanti del M5S hanno espresso la loro solidarietà a Biancofiore. In una nota, il vicepresidente M5S Mario Turco, il deputato Leonardo Donno, e l’europarlamentare Mario Furore hanno condannato l’aggressione, chiedendo che vengano presi provvedimenti nei confronti del responsabile. “È inaccettabile quanto accaduto al nostro consigliere, e ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso”, hanno dichiarato i politici del Movimento 5 Stelle.

