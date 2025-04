Un’affascinante scoperta archeologica ha recentemente scosso il mondo della ricerca storica, portando alla luce un reperto di inestimabile valore. Durante gli scavi subacquei del brigantino austriaco naufragato al largo delle Isole Tremiti nel 1825, è emersa una statuetta egizia di Osiride, risalente al Periodo Tolemaico, più precisamente al regno di Tolomeo VI Filometore (180-145 a.C.). Il reperto, che ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra gli esperti, potrebbe essere stato destinato al Museo Egizio di Torino, una delle istituzioni più prestigiose al mondo per lo studio dell’antico Egitto.

Il brigantino austriaco, noto per il suo viaggio nelle acque del Mediterraneo durante il XIX secolo, si trovava probabilmente trasportando una serie di preziosi artefatti e beni destinati al museo torinese. Il naufragio, che ha avuto luogo nelle acque delle Isole Tremiti, ha da sempre suscitato mistero e curiosità tra gli storici. Ma solo ora, grazie agli scavi condotti da un team di esperti archeologi subacquei, è stato possibile fare una scoperta che getta nuova luce su quel tragico evento e sul suo carico di tesori.

La statuetta di Osiride, il dio egizio della vita, della morte e della resurrezione, si trova perfettamente conservata, nonostante il passare dei secoli e l’ambiente marino che l’ha accolta. Realizzata in pietra, la figura di Osiride è rappresentata con il tradizionale simbolismo del dio: il corpo mummificato, il cespo di papiro in mano e la corona atef. Le caratteristiche stilistiche e iconografiche confermano senza dubbio che la statuetta risale al Periodo Tolemaico, un’epoca in cui l’Egitto, pur sotto il controllo della dinastia greca dei Tolomei, manteneva vive le tradizioni e le credenze religiose ancestrali.

Una Scoperta che Lega Due Mondi

La presenza di un artefatto egizio su un’imbarcazione austriaca, in viaggio attraverso il Mediterraneo, è un dettaglio che arricchisce ulteriormente questa scoperta. L’Egitto, durante il regno di Tolomeo VI, era un crocevia di culture e commerci, e i collegamenti con l’Europa erano frequenti. Gli oggetti d’arte egizia, infatti, erano molto ricercati dai collezionisti e dalle istituzioni europee dell’epoca, come testimoniano le numerose spedizioni e il crescente interesse per l’archeologia egizia che si stava sviluppando nel XIX secolo.

In questo contesto, il brigantino potrebbe aver trasportato il reperto, destinato al Museo Egizio di Torino, una delle istituzioni che, fin dalla sua fondazione, ha rappresentato un punto di riferimento per lo studio della civiltà egizia. La statuetta potrebbe essere stata uno dei tanti pezzi di valore che gli austriaci avevano raccolto durante i loro viaggi, con l’intenzione di arricchire le collezioni europee.

Il Museo Egizio di Torino, celebre in tutto il mondo per la sua straordinaria collezione, è sempre stato al centro della ricerca e della conservazione dei tesori dell’antico Egitto. La scoperta della statuetta di Osiride conferma ancora una volta il ruolo cruciale che questo museo ha svolto nella diffusione della conoscenza egizia in Europa, specialmente durante il XIX secolo, quando l’interesse per le antichità egizie era in piena espansione. Se la statuetta fosse davvero destinata a Torino, come si ipotizza, rappresenterebbe un legame diretto tra il passato dell’Egitto e le tradizioni europee di raccolta e conservazione.

Un Tesoro Rivenuto

L’importanza della statuetta non risiede solo nel suo valore storico e artistico, ma anche nel suo ruolo di testimone di un’epoca in cui le rotte commerciali e le esplorazioni culturali intrecciavano le storie di civiltà lontane. Il ritrovamento a bordo di un brigantino austriaco naufragato, ora restituito al mondo della ricerca, ci parla di un’epoca in cui il Mediterraneo era un grande mare di incontri e scambi, ma anche di tragedie.

E se tutto questo fosse solo uno scherzo del primo aprile? Sì, avete letto bene! La scoperta della statuetta di Osiride e la sua affascinante storia non sono altro che una bufala per il pesce d’aprile. Nulla di tutto ciò è accaduto, ma sicuramente ha offerto un’ottima occasione per sognare a occhi aperti!

A cura di Michelangelo De Meo.