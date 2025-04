BARI – Notte di tensione nel capoluogo pugliese, dove un posto di blocco si è trasformato in una scena da film d’azione.

Due individui a bordo di una Mercedes grigia con alettone posteriore hanno forzato un controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, dando il via a un inseguimento tra le vie cittadine e la tangenziale in direzione Foggia.

Il tentativo di fuga si è protratto fino all’altezza dell’uscita per l’aeroporto, dove un mezzo pesante, posizionato di traverso da un altro equipaggio dell’Arma, ha bloccato la corsa dei fuggitivi.

A quel punto, i malviventi hanno ingranato la retromarcia, speronando l’auto dei carabinieri e aprendo il fuoco contro i militari. Fortunatamente, nessun agente è rimasto ferito.

I due criminali sono riusciti a dileguarsi in direzione Bari Palese, dando il via a una vasta operazione di ricerca. Sul caso sono in corso intense indagini per risalire all’identità dei fuggitivi e assicurarli alla giustizia. La Statale 16 è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Sull’episodio è intervenuto Luca Specchia, segretario generale provinciale di Bari del Nuovo Sindacato Carabinieri, che ha sottolineato la pericolosità della situazione affrontata dai militari: “Ancora una volta, i carabinieri hanno dimostrato grande coraggio e professionalità in una circostanza di estremo pericolo.

Tuttavia, è fondamentale che vengano dotati di strumenti sempre più efficaci per fronteggiare minacce di questo genere e che si rafforzino i dispositivi di sicurezza. Non possiamo accettare che chi indossa la divisa rischi la vita senza il giusto supporto operativo e normativo”.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha assicurato che seguirà da vicino gli sviluppi delle indagini, continuando a farsi portavoce delle esigenze dei militari e chiedendo misure concrete a tutela del personale in servizio.

