Margherita – Tentano di rubare una Porsche Macan ma finisce contro le auto in sosta: ladri in fuga a mani vuote (fonte: batmagazine)

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Un tentativo di furto d’auto finito male ha scosso la tranquillità di Margherita di Savoia.

Nella notte, alcuni malviventi hanno cercato di rubare una Porsche Macan utilizzando la cosiddetta “tecnica a spinta”.

Il colpo, tuttavia, è fallito quando il veicolo si è schiantato contro alcune auto in sosta, costringendo i ladri a una fuga precipitosa.

Il modus operandi e l’incidente

La “tecnica a spinta” prevede che i ladri spingano l’auto rubata con un altro veicolo per metterla in moto e allontanarsi senza attirare troppa attenzione.

In questo caso, però, il piano non è andato come previsto: la Porsche Macan, per via della ridotta larghezza della strada, ha finito per urtare le vetture parcheggiate lungo il percorso.

Di fronte all’imprevisto, i malviventi hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga, lasciando la refurtiva sul posto.

Il video che ha fatto il giro del web

L’intera scena è stata ripresa da un residente con il proprio smartphone e il video, diffuso sui social, ha immediatamente generato indignazione e preoccupazione tra i cittadini.

L’episodio ha riportato alla memoria altri casi simili verificatisi negli anni scorsi nella cittadina salinara.

Precedenti e azioni delle forze dell’ordine

Già nel luglio 2017, quattro uomini di Cerignola furono arrestati mentre trainavano un’Alfa Romeo Giulietta rubata poco prima in via Garibaldi.

Dopo un inseguimento, i ladri tentarono la fuga a piedi, ma furono bloccati dai Carabinieri e trovati in possesso di attrezzi da scasso e di una centralina elettrica.

Un altro episodio analogo si verificò nel luglio 2020, quando un 29enne rubò una Jeep Renegade e fuggì sulla spiaggia, mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine.

Maggiore sicurezza contro i furti d’auto

Per contrastare il fenomeno dei furti d’auto, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha annunciato un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

Nonostante un calo del 25% dei furti nel primo semestre del 2024 rispetto all’anno precedente, le autorità hanno deciso di intensificare la vigilanza, specialmente nei mesi estivi, per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

Il tentativo di furto fallito di Margherita di Savoia dimostra come la “tecnica a spinta” continui a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine, che restano impegnate nel prevenire e contrastare questi reati.

Lo riporta batmagazine.it