FOGGIA – Un’imponente operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Brescia, ha portato all’esecuzione di 45 misure cautelari in diverse regioni italiane.

L’indagine ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di droga, con collegamenti diretti con le principali associazioni mafiose.

Un traffico di droga su scala internazionale

Le due reti criminali importavano ingenti quantità di stupefacenti da Sudamerica, Marocco e Olanda, per poi distribuirle dalla provincia di Brescia in tutto il territorio nazionale.

L’operazione ha coinvolto cittadini italiani, albanesi e nordafricani residenti in numerose province, tra cui Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella.

Collegamenti con la criminalità organizzata

Secondo gli investigatori, una delle organizzazioni smantellate aveva solidi rapporti con esponenti della ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita, garantendo una distribuzione capillare della droga e protezione logistica.

I numeri dell’operazione

Su 45 misure cautelari emesse, 30 prevedono la detenzione in carcere, 12 gli arresti domiciliari, due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e una il divieto di dimora.

Altre sette persone sono in attesa di interrogatorio. Inoltre, sono state effettuate numerose perquisizioni nei confronti degli indagati.

Conferenza stampa in questuraGli inquirenti illustreranno i dettagli dell’operazione in una conferenza stampa prevista per le 11 presso la questura di Brescia.

