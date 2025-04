Vincenzo Sarno: "Fui pagato 120 milioni, ma la mia famiglia ha visto ben poco"

Negli anni ’90, il nome di Vincenzo Sarno diventò famoso in Italia. A soli dieci anni, il ragazzo di Secondigliano sembrava destinato a una carriera da campione, con media e programmi televisivi che lo celebravano come un enfant prodige del calcio. Dopo una straordinaria performance al Torneo di Natale del 1998, Sarno fu catapultato sulle prime pagine dei giornali. Ma, purtroppo, il suo futuro non andò come previsto.

Il trasferimento al Torino: 120 milioni e un sogno infranto

Nel 1999, il Torino calcio acquistò il giovane Sarno per una cifra record di 120 milioni di lire, battendo la concorrenza di club come Napoli, Parma ed alcuni team inglesi. La sua famiglia, in difficoltà economiche, accettò la proposta dei granata, sebbene il padre di Vincenzo, Ernesto, fosse disoccupato e con altri quattro figli a carico. Nonostante le promesse fatte dal club, come un lavoro per il padre e il trasferimento della famiglia al Nord, le cose andarono diversamente. Come raccontato dallo stesso Vincenzo, l’esperienza al Torino fu difficile: “Mi ritrovai da solo, in una vita che non conoscevo, e che da subito ho rifiutato”. Nonostante l’enorme somma offerta, la sua famiglia vide ben poco di quei soldi.

Vincenzo Sarno ammette oggi che il trasferimento fu più un affare commerciale che una scelta ponderata: “Sul mio trasferimento c’è stato un bel business. Non è stata colpa del Torino, ma di chi girava attorno a me. Non è stata una decisione della mia famiglia, che ha deciso ben poco”. La pressione mediatica e le aspettative erano enormi e, sebbene il periodo al Torino fosse stato breve, le pressioni psicologiche lasciarono il segno su di lui.

La carriera che non decollò mai

Dopo il Torino, Vincenzo provò a rimettersi in gioco. Tornò a casa, poi si trasferì alla Roma dove si trovò bene, ma senza riuscire a fare il salto che sperava: “La Roma era in crisi, e il settore giovanile veniva trascurato”. Il suo sogno di arrivare alla Primavera si infranse presto, a causa di accordi non rispettati e delle difficoltà economiche del club. Passò poi al Chelsea a soli 17 anni, ma anche questa esperienza fu un fallimento: “Non conoscevo la lingua, e non ho mai parlato con Mourinho. Sono rimasto a Londra solo due settimane”.

Il lungo peregrinare nel calcio italiano proseguì tra le serie minori, con ben 14 squadre in Serie C. Sarno racconta con amarezza come, nonostante le sue convocazioni in Nazionale Under 20, non riuscì mai a trovare una squadra stabile, mentre il calcio lo dimenticava facilmente: “Un giorno sei intoccabile, il giorno dopo ti scordano“.

I successi in Serie C e il rapporto con De Zerbi

Nonostante la carriera altalenante, Sarno ha comunque vissuto alcuni momenti soddisfacenti, come le quattro promozioni in Serie B e una Coppa Italia di C. Il suo incontro con Roberto De Zerbi al Foggia è stato determinante per la sua crescita professionale. “Sono stato al Foggia dal 2014 al 2018, dove ho segnato 30 gol. De Zerbi era un allenatore unico, un vero genio. Oggi è uno dei migliori al mondo. Ha aperto una nuova era per gli allenatori, più attenti ai giovani”.

Il rimpianto per il trasferimento a 10 anni e i bilanci finali

Vincenzo non rinnega le sue scelte, ma ammette che il trasferimento a soli 10 anni ha seguito il filo delle pressioni e delle aspettative, con pochissimi supporti reali per lui e la sua famiglia. Oggi, Sarno, pur avendo chiuso la sua carriera calcistica nel FC Pompei in Serie D, guarda avanti con nuovi progetti, tra cui il patentino da osservatore.

Sebbene abbia fatto esperienza in contesti difficili, Sarno non ha rimpianti, soprattutto sotto il profilo economico: “In Serie C pagavano bene, più di seimila euro al mese. Sono soddisfatto, vengo da una famiglia povera“. Inoltre, cita un insegnamento di Alessandro Del Piero, che oggi applica con suo figlio: “Si deve solo divertirsi. Tutto quello che arriverà sarà un di più. Lo proteggo da qualsiasi pressione“.

La sua carriera, segnata dalle difficoltà iniziali, è un esempio di come le scelte fatte in giovane età possano avere conseguenze profonde sulla vita e sulla carriera di un calciatore.

Lo riporta FanPage.it.