ASL Foggia, “Fate il nostro gioco”: al via il laboratorio interattivo sulla ludopatia a Manfredonia

Un’iniziativa innovativa per sensibilizzare giovani e adulti sui rischi del gioco d’azzardo patologico. La ASL Foggia e il Dipartimento Dipendenze Patologiche hanno presentato oggi a Manfredonia il laboratorio interattivo “Fate il nostro gioco”, un percorso educativo e immersivo che punta a far comprendere, attraverso simulazioni e modelli matematici, le reali conseguenze della ludopatia. L’evento si inserisce nel Piano regionale per il contrasto al gioco d’azzardo ed è patrocinato dalla Città di Manfredonia, in collaborazione con la società di divulgazione scientifica “Taxi 1729”. Il laboratorio è stato allestito presso il Laboratorio Urbano Culturale (LUC) “Peppino Impastato”, sul lungomare Nazario Sauro, e sarà visitabile fino all’8 aprile 2025.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Antonio Nigri, Direttore Generale ASL Foggia; Fausto Campanozzi, Direttore f.f. del Dipartimento Dipendenze Patologiche; Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; Cecilia Simone, Vicesindaca e Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione del Comune di Manfredonia; Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e alla Cultura del Comune di Manfredonia e Sara Zaccone, socia fondatrice di “Taxi 1729”. “Alleanze come quella creata con il Comune di Manfredonia, la comunità scolastica e le società di divulgazione scientifica sono fondamentali nelle attività di prevenzione, soprattutto nel contesto digitale in cui viviamo”, ha dichiarato Antonio Nigri. “Questa rete permette di alimentare consapevolezza e pensiero critico, strumenti essenziali per resistere alla tentazione del gioco d’azzardo, che può sfociare in una dipendenza patologica con conseguenze anche drammatiche”. Sulla stessa linea il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca: “Il gioco d’azzardo è diventato una malattia democratica perché colpisce indistintamente persone di ogni età e condizione sociale. È fondamentale continuare a fare informazione e prevenzione per mostrare i reali rischi di questa piaga moderna”.

Il laboratorio interattivo è pensato per studenti delle scuole secondarie, docenti, educatori, associazioni del terzo settore e cittadini di tutte le età. L’allestimento prevede un tavolo da roulette con fiches e altre simulazioni di gioco che, grazie a un approccio basato su modelli matematici e psicologia, svelano i meccanismi e le trappole nascosti dietro l’illusione della vincita facile.

Le visite guidate, della durata di 60 minuti, si svolgeranno fino all’8 aprile 2025 con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30.

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30. Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

L’ingresso è libero e gratuito, con possibilità di prenotazione sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.fateilnostrogioco.it/manfredonia.

Un’occasione unica per approfondire, attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente, i rischi del gioco d’azzardo e le sue implicazioni sociali, economiche e psicologiche. Un’iniziativa che punta a costruire una comunità più consapevole e attenta alla prevenzione.