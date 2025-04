La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con la mutua Gargano Vita, lancia un concorso per la realizzazione del calendario 2026. Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare, attraverso la fotografia e la grafica, il cuore pulsante del tessuto lavorativo locale, celebrando le tradizioni e le innovazioni che caratterizzano le comunità. Attraverso le opere contenute nel calendario 2026, la Banca vuole offrire uno spaccato autentico della vita professionale della Provincia, mettendo in luce il valore del lavoro in tutte le sue forme. Dall’agricoltura all’artigianato, dalla pesca alle industrie locali, fino alle nuove professioni emergenti, gli artisti saranno chiamati a immortalare la forza e la bellezza di chi ogni giorno contribuisce alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti nella Provincia di Foggia, senza distinzione tra professionisti e amatori. Le opere presentate dovranno essere inedite e originali e potranno appartenere alla categoria foto o grafica. Una giuria composta da esperti del settore artistico, culturale e fotografico, oltre ai rappresentanti della BCC di San Giovanni Rotondo, selezionerà le opere in base a criteri di originalità, qualità tecnica, impatto visivo e aderenza al tema. Il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino, commenta così l’iniziativa: “Abbiamo voluto dedicare il calendario 2026 al lavoro, perché rappresenta il fondamento della nostra comunità. Le attività produttive della nostra terra sono espressione di identità e tradizione, ma anche di innovazione e futuro. Con questo contest vogliamo dare spazio a chi sa raccontare il valore del lavoro attraverso immagini e storie, per restituire uno sguardo autentico sulla ricchezza del nostro territorio.”

L’autore delle opere selezionate vedrà il proprio lavoro protagonista del calendario ufficiale della Banca e riceverà un premio di € 3.000,00.

I dettagli sulla partecipazione, i criteri di selezione e le scadenze sono disponibili sul sito ufficiale della BCC San Giovanni Rotondo al link: https://www.bccsangiovannirotondo.it/news/concorso-calendario-2026/ e sui suoi canali social.