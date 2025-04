Dalla cenere alla luce: il Cristo Bruciato torna a vivere nella mostra di Torremaggiore

Questa mattina, a Bari, è in corso la conferenza stampa di presentazione della mostra “Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato”, un evento culturale di grande rilievo che si terrà presso la cappella palatina del Castello Ducale De Sangro di Torremaggiore. All’incontro partecipano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, e lo scultore Domenico Sepe.

L’esposizione vedrà per la prima volta il “gemello” in legno del Cristo Velato, custodito nella chiesa di Sant’Anna a Torremaggiore, accanto alla statua del Cristo Rivelato, opera del maestro Sepe. La mostra sarà inaugurata il 14 aprile, in concomitanza con l’inizio della Settimana Santa, e resterà aperta fino ad agosto.

L’iniziativa, promossa dallo scrittore Pino Aprile in collaborazione con l’Amministrazione di Torremaggiore, l’Arciconfraternita del Rosario e il maestro Sepe, mira a valorizzare un autentico tesoro storico-artistico della cittadina pugliese. Il Cristo Bruciato, ritenuto un calco dell’opera di Giuseppe Sanmartino conservata nella Cappella Sansevero a Napoli, è stato danneggiato da un incendio circa un secolo fa, acquisendo un fascino unico.

Domenico Sepe, attraverso un’analisi approfondita, sostiene che il Cristo Velato non raffiguri un Crocifisso morto, ma il primo respiro del Risorto. Da qui l’idea di scolpire il Cristo Rivelato, che rappresenta l’istante successivo: il momento in cui il Cristo solleva il velo e mostra il volto.

Oltre all’esposizione delle statue, la mostra prevede convegni e incontri con esperti d’arte e storici per approfondire il contesto artistico del Settecento napoletano e la figura del principe di San Severo, Raimondo di Sangro.

L’obiettivo dell’evento è duplice: valorizzare il Castello Ducale De Sangro e promuovere il territorio attraverso un’offerta culturale di alto livello, capace di attrarre visitatori e studiosi. L’Amministrazione comunale di Torremaggiore, con il supporto della Regione Puglia, punta a rendere questa mostra il primo di una serie di eventi volti a riscoprire e conservare la memoria storica locale.