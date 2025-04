MANFREDONIA (FOGGIA) – Il politico, opinionista e scrittore italiano Alessandro Di Battista ha avuto parole di elogio per il “Il coraggioso Vescovo di Manfredonia”.

In particolar modo sul piano di riarmo europeo sul genocidio a Gaza, temi di cui Di Battista ha più volte discusso sui social, nel suo canale youtube e TV.

Il Vescovo di Manfredonia contro il riarmo europeo: “Mi vergogno di essere europeo”

Un duro atto d’accusa contro l’Unione Europea e il riarmo è arrivato dal vescovo di Manfredonia, Franco Moscone, durante la manifestazione regionale per la pace tenutasi a Bari lo scorso sabato.

Nel suo intervento, Moscone ha denunciato la drammatica situazione in Palestina, paragonando la Striscia di Gaza a un “campo di sterminio” e accusando la comunità internazionale di un silenzio complice di fronte alla tragedia umanitaria in corso. Le sue parole, forti e dirette, hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito sulla posizione dell’Europa nei confronti del conflitto in Medio Oriente.

L’accusa alla comunità internazionale

“Dal 1947, la Striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto. Dal 7 ottobre 2023, si sono trasformate in un campo di sterminio nel silenzio del mondo e dell’Europa”, ha dichiarato Moscone, evidenziando la mancata reazione delle istituzioni internazionali.

Il vescovo ha poi rivolto parole critiche anche verso Israele: “Ciò che mi colpisce profondamente è che dietro questo campo di concentramento ci sia quel popolo che, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, ha subito sulla propria pelle l’orrore di tali atrocità”.

Nel suo intervento, Moscone ha sottolineato la necessità di “liberare anche Israele da una gestione contraria alla sua stessa natura, perché sa benissimo cosa significhi il genocidio”. Secondo il vescovo, “risolvere la questione palestinese significa davvero avviare un cammino di pace globale. È lì che nasce l’odio”.

Le critiche all’Unione Europea

Il presule non ha risparmiato critiche neanche all’Unione Europea, accusata di tradire i suoi principi fondanti: “Ho girato il mondo dicendomi cittadino europeo, ma dopo l’ultimo atto del Parlamento, con il ritorno al riarmo, mi vergogno di essere europeo. Questa non è l’Europa dei padri fondatori. L’Europa doveva essere per la pace, non per il riarmo e la guerra”.

Moscone ha anche espresso sdegno per il recente pacchetto di misure militari approvato dall’UE, definendolo una “buffonata”: “Quando ho visto il kit per la guerra… Ma stiamo scherzando? Pensiamo davvero che basti quel kit per risolvere i problemi della guerra?”.

Un messaggio di pace

Le parole del vescovo Moscone si inseriscono in un più ampio appello alla pace, in un momento in cui l’Europa sembra sempre più orientata verso il rafforzamento delle proprie capacità militari. Il suo intervento ha acceso il dibattito sul ruolo dell’Unione Europea nel mondo, riportando al centro della discussione i valori fondanti di pace e solidarietà che dovrebbero guidare l’azione comunitaria.