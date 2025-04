Emergenza gatti feriti a Manfredonia. Appello per rimozione di trappole. "Menefreghismo Comune e FF.OO."

Manfredonia. Lungo la strada che conduce a San Salvatore, nel territorio di Manfredonia, si sta verificando una situazione allarmante che mette a rischio la vita dei gatti di una colonia felina presente nella zona.

Negli ultimi giorni, tre gatti sono stati ritrovati con gravi ferite agli arti, probabilmente causate da trappole posizionate nei dintorni. Una condizione drammatica che solleva interrogativi sulla sicurezza degli animali e sulla responsabilità di chiunque abbia collocato questi dispositivi letali.

Uno dei gatti feriti ha già subito un’amputazione, un intervento che è stato sostenuto con un enorme sacrificio economico da una volontaria che si è presa cura dell’animale. Tuttavia, con il ripetersi di questi tragici episodi, diventa impossibile per singoli cittadini continuare a farsi carico delle spese veterinarie necessarie per salvare altri gatti in pericolo.

Oltre a un appello per ricevere supporto economico volto a curare questi animali, è fondamentale che le autorità competenti intervengano immediatamente per rimuovere le trappole e garantire un ambiente sicuro per la fauna locale.

“Purtroppo, nonostante le segnalazioni già effettuate presso l’ASL e la Polizia Locale, dopo diversi giorni non si è ancora ricevuta una risposta concreta. Nel frattempo, un altro gatto ferito rischia di non sopravvivere senza un tempestivo soccorso”, ci scrivono dei lettori.

“Chiediamo con urgenza che le istituzioni preposte prendano provvedimenti per verificare la presenza di trappole e agiscano per impedire ulteriori sofferenze agli animali. Allo stesso tempo, chiunque voglia offrire un contributo per sostenere le cure veterinarie può contattarci per maggiori dettagli. Non lasciamo che questi gatti restino vittime di crudeltà e negligenza. Ogni aiuto, piccolo o grande, può fare la differenza per salvare loro la vita e garantire che episodi simili non si ripetano.”