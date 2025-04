Foggia, degrado e abbandono in via Luigi Einaudi: i residenti pronti alla protesta

Una palazzina fatiscente, condizioni igienico-sanitarie precarie, interventi istituzionali inefficaci e il rischio concreto per la sicurezza di decine di famiglie. Questa è la drammatica realtà che vivono i residenti di via Luigi Einaudi a Foggia, i quali denunciano l’assenza di interventi risolutivi da parte del Comune e minacciano di scendere in strada per far sentire la propria voce. I residenti e assegnatari degli alloggi lamentano una situazione di degrado strutturale avanzato, peggiorata nel tempo nonostante ripetuti sopralluoghi da parte delle autorità competenti. “Qualche mese fa l’assessore Quarato è venuto a verificare la situazione di persona, ma da allora tutto è rimasto in silenzio, mentre le condizioni delle nostre case continuano a peggiorare”, raccontano esasperati gli inquilini.

A rendere ancora più critica la vicenda è la presenza di 23 bambini disabili e diverse donne in gravidanza, costretti a vivere in un contesto non solo degradato, ma anche pericoloso per la salute. “Abbiamo ricevuto visite da vigili del fuoco, vigili urbani, ASL e tecnici comunali, tutti hanno documentato la situazione con fotografie e sopralluoghi, ma nulla è cambiato”, denunciano i residenti. L’ultimo intervento, secondo i cittadini, è stato una beffa: una ditta inviata dal Comune si sarebbe limitata a ridipingere alcune aree, senza affrontare i problemi strutturali. “Non abbiamo bisogno di pittura per coprire il degrado, abbiamo bisogno di interventi straordinari e urgenti”. La frustrazione cresce anche per la mancanza di risposte chiare da parte delle istituzioni. I residenti raccontano di essere stati rimbalzati tra gli uffici: “Alle politiche abitative ci dicono di rivolgerci ai lavori pubblici e viceversa. Nessuno si assume la responsabilità di questa emergenza”. A questo punto, la comunità di via Luigi Einaudi è pronta ad alzare il tono della protesta. “Non vogliamo che, in caso di tragedia, il Comune si limiti a proclamare il lutto cittadino. Servono soluzioni immediate, altrimenti scenderemo in strada”.

Il problema delle case popolari a Foggia

La situazione di via Luigi Einaudi non è un caso isolato. A Foggia, il tema delle case popolari in condizioni precarie è da anni al centro delle denunce dei cittadini. Numerosi edifici soffrono di mancate manutenzioni, infiltrazioni, problemi strutturali e insalubrità degli ambienti, senza interventi concreti e tempestivi da parte delle amministrazioni locali. Questa ennesima emergenza abitativa solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico e sulla tutela dei cittadini più fragili. La speranza dei residenti è che la loro denuncia non rimanga inascoltata e che le istituzioni, questa volta, rispondano con azioni concrete e non con interventi di facciata.