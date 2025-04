CERIGNOLA (FOGGIA) – Un furto in piena notte e un’amara denuncia affidata ai social.

È quanto accaduto al salone di bellezza di Michela Russo, nota parrucchiera della città, che ha raccontato l’accaduto attraverso un video pubblicato sulle sue piattaforme.

“Non voglio solo denunciare il danno subito – spiega Russo – ma anche il fatto che sfondare un vetro antisfondamento fa rumore.

Eppure, nel cuore della notte, nessuno ha sentito nulla e nessuno ha allertato le forze dell’ordine.

Così la criminalità dilagherà e tutti si sentiranno potenti”.

Un episodio che alimenta il dibattito sulla sicurezza in città, proprio nel giorno in cui, ironia della sorte, in Comune si è riunito il comitato per la sicurezza. Al vertice hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Procura e della Prefettura di Foggia.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.

Lo riporta marchiodoc