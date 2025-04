Giovanni Bagnasco: il talento oltre lo sguardo

Giovanni Bagnasco è l’anima dell’Arte della gioia, la nuova serie di Sky in cui interpreta Ippolito, il “rospo che diventa principe”. Venticinque anni, un volto segnato dalla sindrome di Treacher Collins, ma soprattutto una forza interiore capace di superare ogni barriera.

«Non sono mai stato bullizzato» racconta al Corriere della Sera, «ma potrei scrivere un libro sugli sguardi. Ho imparato a riconoscerli, a capire in un attimo che tipo di persona ho di fronte. Da piccolo, il non detto faceva male, oggi non m’importa più».

Un giardiniere con il sogno del cinema

Giovanni si definisce un ragazzo normale, cresciuto in provincia, a Chianciano Terme, con un lavoro altrettanto normale: il giardiniere. Ma la passione per il cinema lo ha portato lontano. Dopo qualche provino, viene scelto da Saverio Costanzo per Finalmente l’alba e poi da Valeria Golino, che gli affida il primo vero ruolo.

La recitazione arriva quasi per caso. Da ragazzo voleva fare musica, il rapper. Poi, un servizio fotografico gli apre le porte di un festival artistico, dove incontra il regista Luca Sorgato. «Mi propose una comparsata in un corto. Facevo il casellante in autostrada, ero provato dagli ultimi tre anni, non avevo nulla da perdere. Ho fatto due provini e li ho superati entrambi».

L’incontro con Valeria Golino

Il provino con Valeria Golino è un momento chiave. «Si è accovacciata, mi ha messo le mani sulle ginocchia e, senza che le chiedessi nulla, mi ha detto quello che avevo bisogno di sentirmi dire: “Il personaggio non è stupido, non ha disturbi cognitivi, è solo stato isolato per tanto tempo in una stanza”».

La sindrome e il percorso di accettazione

Giovanni è nato con la sindrome di Treacher Collins, una rara malattia congenita che colpisce ossa e cartilagini del volto. «Sono stato operato al palato appena nato», racconta. «Da bambino piangevo e mi chiedevo: perché a me? Poi ho capito che fare la vittima non ti renderà felice».

Oggi Giovanni si sente libero, non teme più la parola “mostro”, che in passato lo ha ferito. «È solo una piccola componente della mia vita». Ha imparato a guardare oltre, a non avere paura degli sguardi, ma solo dei “cuori ciechi”. E, soprattutto, ha scoperto l’amore: «Ho ricevuto tanto di quello che, per anni, mi era mancato. E ho dato, anche».

Lo riporta ilmessaggero.it.