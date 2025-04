Il ruolo delle imprese per lo sviluppo del Porto Alti Fondali di Manfredonia

“L’avvio dei lavori di rimozione dei mai utilizzati vecchi nastri trasportatori al Porto Alti Fondali di Manfredonia, costituisce per Confapi Foggia un motivo di grande soddisfazione per la crescita e la valorizzazione dell’intera infrastruttura portuale, dove operano importanti aziende nostre associate da tempo affermatesi in ambito internazionale nella logistica portuale ed intermodale, quali Sidap e Agenzia Marittima de Girolamo”.

E’ quanto ha dichiarato la Presidente di Confapi Foggia, Paola Parisi, nel corso di un incontro con dirigenti ed operatori delle due aziende portuali, entrambe operative su una superficie di proprietà per complessivi circa 50.000 m2, un terzo rappresentata da depositi ed altre superfici coperte, dove oltre all’espletamento delle formalità doganali, sanitarie e portuali, viene assicurata ogni tipo di movimentazione di merci – dalle rinfuse secche ai prodotti liquidi, dalle merci in colli all’impiantistica – in particolare per le operazioni di sbarco/imbarco delle navi e per il trasporto delle merci dalle navi ai magazzini, o viceversa, fino alle destinazioni finali.

“I diversi importanti investimenti programmati dal Consorzio Asi di Foggia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale” – ha aggiunto la Presidente Parisi – “costituiscono una premessa importante per lo sviluppo del Porto Alti Fondali di Manfredonia, già punto di riferimento per la Capitanata e per l’intera filiera logistica portuale della Puglia settentrionale, del Molise, della Basilicata e dell’Irpinia, investimenti che tuttavia vanno accompagnati da quelle imprese già proficuamente impegnate nelle movimentazioni commerciali”.

“In questo contesto Sidap e Agenzia Marittima della famiglia de Girolamo, da decenni protagoniste nella movimentazione e nello stoccaggio di cereali e fertilizzanti e che, più recentemente, hanno messo a disposizione le loro aree per lo stoccaggio di pale e componenti eolici del gruppo Vestas, leader mondiale nella costruzione e nell’istallazione di aerogeneratori, sono certa continueranno a sostenere i numeri del Porto Alti Fondali di Manfredonia, potendo anche contare su una struttura e magazzini con capacità di ricezione di oltre 200 tonnellate/ora di merci alla rinfusa e in colli e con capacità di insacco, per le tipologie di merci che richiedono confezionamento, di circa 60 tonnellate/ora”.

Confapi Foggia continuerà ad assicurare tutto il sostegno necessario agli Enti preposti per una rapida realizzazione degli investimenti, tra i quali la riattivazione ed il rilancio del raccordo ferroviario che sarà in grado di sviluppare la connessione e l’intermodalità tra aree portuali e retroportuali con le principali direttrici adriatiche e tirreniche.