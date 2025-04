Piacenza, incidente lungo la Mottaziana: un morto e tre feriti Fonte: the social post

PIACENZA – Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio del 31 marzo lungo la Provinciale 11, nei pressi di Mottaziana.

Lo scontro ha coinvolto due auto e un furgone, causando la morte di Giovanni Ungaro, 52 anni, residente a Borgonovo, originario del Foggiano.

Ferita una donna alla guida di una delle vetture, mentre i due giovani ventenni a bordo del furgone hanno riportato solo lievi contusioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un sorpasso azzardato.

L’impatto, violentissimo, ha reso necessaria la chiusura della strada per diverse ore, mentre i carabinieri lavoravano per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dello schianto.

Tentativi disperati di soccorso

Le condizioni di Giovanni Ungaro sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e San Nicolò, la Pubblica Assistenza della Val Tidone e l’elisoccorso del 118 da Parma.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo e hanno praticato trasfusioni di sangue direttamente a bordo dell’elicottero, ma i traumi riportati si sono rivelati fatali.

Il 52enne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso di Piacenza.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime analisi, sembra che il furgone procedesse in direzione Piacenza, mentre le due Peugeot viaggiavano verso Borgonovo.

L’impatto sarebbe avvenuto dopo un primo urto di striscio tra il furgone e l’auto guidata dalla donna, seguito dalla collisione frontale con la vettura di Ungaro. Un urto devastante che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini sono in corso per stabilire con esattezza le responsabilità dell’accaduto, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di profondo dolore.

