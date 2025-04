InPuglia Srl premiata ai Real Estate Awards 2025: un riconoscimento storico per una società immobiliare pugliese

Foggia, 1 aprile 2025 – InPuglia Srl, giovane e dinamica società immobiliare di Foggia, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ai Real Estate Awards 2025, un evento annuale che celebra le eccellenze del settore immobiliare italiano. Questo premio, conseguito per la prima volta da una società immobiliare pugliese, rappresenta un punto di svolta importante, non solo per InPuglia Srl, ma per l’intero panorama imprenditoriale della regione. Il Real Estate Awards, organizzato e guidato da Diego Caponigro, è uno degli eventi più importanti per il mondo del real estate in Italia, offrendo una straordinaria opportunità di crescita, networking e confronto tra le eccellenze del settore. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi leader del settore, tra cui docenti universitari, consulenti qualificati e figure di spicco come Giulio Ninio, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Flavio Sanvito, Presidente Nazionale di UnionCASA, e Santino Taverna, Presidente Nazionale di Fimaa Italia. Tra gli altri protagonisti, anche Federico Zampetti del programma Sky “Casa contro casa” e Mario Nobile, Direttore Generale di AgID. La tavola rotonda, moderata da Evelina Marchesini, Vice-Caporedattore de Il Sole 24 Ore, ha offerto approfondimenti cruciali sulle tendenze e le sfide del mercato immobiliare.

Il riconoscimento ricevuto da InPuglia Srl non solo testimonia l’eccellenza della società nel panorama nazionale, ma celebra anche il coraggio imprenditoriale e la visione innovativa che l’ha contraddistinta, in un contesto dove la tradizione si fonde con l’innovazione digitale. La premiazione segna un’importante milestone per il mercato immobiliare della Puglia, che ha visto la sua forza imprenditoriale riconosciuta per la prima volta su scala nazionale. Maurizio Angelo Alfieri, Alessandro Pallotta e Felice Trincone, soci fondatori di InPuglia Srl, hanno espresso il loro entusiasmo: “Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per noi. È un segno tangibile dell’impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, e non solo del nostro progetto aziendale, ma anche della nostra voglia di contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Foggia e della Puglia. Essere premiati in un evento così prestigioso al fianco di realtà di grande spessore è una soddisfazione che ci spinge a fare ancora di più.”

Felice Trincone, uno dei soci di InPuglia Srl, ha dichiarato con entusiasmo: “Sono onorato di aver ricevuto un riconoscimento così importante al Real Estate Awards 2025, che premia le eccellenze nazionali del settore immobiliare italiano. Aver vissuto momenti a stretto contatto con ‘giganti’ di questo settore, ed essere premiato da loro è un vero onore. È la prima volta che un premio del genere viene riconosciuto ad una società del sud Italia e questo mi e ci riempie di orgoglio. Abbiamo creato questa nuova creatura ‘InPuglia Immobiliare’, figlia delle nostre esperienze personali nel settore immobiliare, al fine di ampliare il raggio di azione e offrire più servizi per i nostri clienti. Ci siamo sempre occupati di residenziale, ma questa nuova società punta a diventare leader nel settore degli investimenti turistici nella nostra splendida regione e su tutto il territorio nazionale grazie al servizio di aste immobiliari nel quale, ormai da tre anni, ci siamo specializzati.”

Un’emozionante testimonianza è arrivata anche da Francesca Brattoli, responsabile della filiale di Foggia, che ha condiviso il suo pensiero riguardo al tema del premio: “Coraggio”. “Questo premio ha un valore simbolico enorme. Coraggio è quello che serve per essere imprenditori, per operare in una terra come Foggia e per credere nelle sue enormi potenzialità. È un riconoscimento non solo per la nostra azienda, ma per la Puglia stessa,. Siamo orgogliosi di contribuire a valorizzare questa terra, che è davvero una gemma da tutta scoprire.” La partecipazione di InPuglia ai “Real Estate Awards” si inserisce in un percorso di crescita e innovazione che ha il suo cuore nella Puglia, una terra ricca di bellezza e opportunità. Il premio è un segnale forte di come la Puglia stia guadagnando sempre più visibilità e riconoscimenti nel panorama nazionale, con aziende come InPuglia Srl che ne rappresentano il volto più dinamico e innovativo. Con questo premio, InPuglia Srl non solo si afferma come leader nel mercato immobiliare foggiano, ma porta anche un messaggio di speranza e crescita per tutta la regione. Il futuro è certamente digitale, ma il coraggio, la passione e la dedizione sono gli elementi che continueranno a guidare la società verso nuove vette di successo.