Un inseguimento ad alta velocità sulla statale 170 tra Andria e Barletta si è concluso con lo schianto di un Fiat Doblò rubato contro un muretto a secco. I quattro occupanti del veicolo sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti e sono attualmente ricercati dalla polizia.

All’interno del mezzo, gli agenti hanno trovato 900 fustini di detersivo in polvere, 1.600 confezioni di glassa di aceto balsamico, 114 bottiglie di vino e 468 rotoli di nastro adesivo da imballaggio, tutta merce risultata provento di furto. Dopo gli accertamenti, è stata restituita ai legittimi proprietari.

Il ritrovamento è avvenuto qualche notte fa, quando una pattuglia delle Volanti ha notato il furgone mentre percorreva la statale. Alla vista della polizia, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento che si è concluso con lo schianto. Sono ora in corso indagini per identificare i responsabili.

Lo riporta Ansa.it.