Manfredonia. In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, il ricordo di Daniela Paparella si fa ancora più vivo e intenso. Daniela, scomparsa prematuramente tre anni fa a Manfredonia, all’età di 46 anni, non era soltanto una ragazza speciale, ma una luce radiosa nella vita di chiunque la conoscesse. Solare, splendida, capace di donare affetto con la purezza di chi ama senza riserve.

Attraverso un messaggio a StatoQuotidiano.it, i genitori di Daniela, con commozione e amore infinito, vogliono oggi dedicarle un pensiero, affinché parenti e amici continuino a sentirla vicina, a portarla nel cuore come hanno sempre fatto. Perché Daniela non è mai andata via davvero: il suo ricordo vive nelle risate condivise, negli sguardi complici, negli abbracci sinceri che hanno segnato il suo cammino.

La sua storia è quella di una ragazza che ha affrontato la vita con una forza silenziosa, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. Era un’anima capace di trasmettere emozioni pure, di far sentire la bellezza delle piccole cose, di regalare sorrisi anche nei momenti più difficili.

Nella memoria collettiva di chi l’ha amata, Daniela resta un simbolo di amore autentico. Ed è proprio in questa giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo che il suo ricordo si fa ancora più forte, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, con la dolcezza e la sensibilità che l’hanno sempre contraddistinta.

Mamma e papà la ricordano con parole semplici ma profonde: “Ti vogliamo bene, Daniela”. Un sentimento che va oltre il tempo e lo spazio, che supera il dolore della perdita e si trasforma in un amore eterno, un legame che nulla potrà mai spezzare.

Daniela continua a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. E oggi, nel silenzio di un pensiero dedicato a lei, la sua luce brilla ancora.