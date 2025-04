Nuovo tasto WhatsApp: che cos'è e a cosa serve

C’è un nuovo tasto su WhatsApp che appare come un circoletto azzurro appena sopra il pulsante per iniziare una nuova chat. Con un tap si apre una conversazione con Meta AI, ovvero il chatbot basato su intelligenza artificiale che consente un’interazione naturale per accedere a funzionalità varie come la generazione di testi, la risposta a domande di ampio raggio oppure la creazione di contenuti vari. Oltre che su WhatsApp, il chatbot sta gradualmente interessando tutto l’ecosistema di Meta quindi anche Messenger e Instagram. Ecco come funziona e come si può sfruttare al meglio.

Come funziona il nuovo tasto su WhatsApp

Il nuovo tasto su WhatsApp rimanda subito alla chat con l’assistente Meta AI, che è basato sul grande modello di linguaggio proprietario ed open source Llama 3.2. Come già capitato in prima battuta per ChatGPT al suo arrivo su WhatsApp, anche Meta AI apre a un ventaglio ridotto di funzionalità, che però gravitano attorno a compiti che potrebbero tornare utili nell’uso quotidiano, per esempio la generazione testi coerenti al contesto e correzioni per redigere frasi e paragrafi dietro indicazioni su argomento e stile oppure correggere un testo già pronto. Oppure, si possono cercare informazioni in rete seguendo domande precise. O ancora si possono chiedere consigli per pianificare per esempio un viaggio oppure per riorganizzare le idee su un progetto. È possibile richiamare Meta AI all’interno di una chat di gruppo menzionandolo con la chiocciola (“@meta ai”) e allo stesso modo è possibile ritrovarlo nella lista dei contatti personali tramite l’apposito campo di ricerca.

Come disabilitare Meta AI su WhatsApp

E se non si fosse interessati a questa funzionalità? In realtà al momento non c’è la possibilità di disabilitare o cancellare Meta AI da WhatsApp. C’è chi ha provato a chiederlo allo stesso assistente, ma la risposta non porta a un metodo efficace. Probabile – ma non certo – che verrà aggiunta un’opzione con i prossimi update.

