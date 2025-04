UDINE – La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello di Trieste aveva confermato la condanna all’ergastolo per Vincenzo Paglialonga, accusato dell’omicidio della sua vicina di casa, Lauretta Toffoli.

La decisione è stata presa per consentire una nuova valutazione dell’imputabilità dell’uomo, 43 anni, rinviando il procedimento alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia.

Paglialonga era stato condannato in primo grado nell’ottobre 2023 dalla Corte d’Assise di Udine alla pena massima per l’uccisione della 74enne, avvenuta la notte del 7 maggio 2022 nella sua abitazione di via della Valle, a Udine.

La donna fu colpita con 38 coltellate.

Ora i giudici veneziani dovranno rispondere a due quesiti cruciali: se Paglialonga fosse in grado di sostenere il processo e, soprattutto, se al momento del delitto fosse capace di intendere e volere.

L’uomo, originario di San Severo (Foggia), soffre di cirrosi epatica esotossica, una patologia che può compromettere la lucidità mentale.

Nel corso del processo di primo grado erano emerse due perizie psichiatriche contrastanti.

Secondo il dottor Marco Stefanutti, incaricato dalla Corte d’Assise, la malattia e i disturbi della personalità con elementi istrionici non avevano compromesso la capacità di intendere e volere dell’imputato la notte del crimine.

Diversamente, il dottor Francesco Piani, in una precedente valutazione disposta dal Tribunale di Udine, aveva accertato un grave deficit nelle facoltà cognitive di Paglialonga.

Quest’ultima perizia era stata già presa in considerazione in cinque distinti processi a carico dell’uomo, tra cui quello per evasione dagli arresti domiciliari avvenuta tre ore prima dell’omicidio.

In tutti i casi, i giudici avevano riconosciuto un vizio parziale di mente.

Con la decisione della Cassazione, il caso si arricchisce di un nuovo capitolo, rimettendo al centro del dibattito giudiziario lo stato mentale dell’imputato e la sua reale capacità di intendere e volere al momento del delitto.

