Passio Christi: Zapponeta celebra dieci anni di passione e fede

Venerdì 4 aprile, alle ore 11:00, presso il Palazzo Dogana, nella suggestiva Sala della Ruota, si terrà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione della Passio Christi, un evento che da dieci anni incarna la spiritualità, la tradizione e l’impegno della comunità di Zapponeta. Quest’anno, infatti, si celebra un anniversario speciale per una manifestazione che è ormai diventata un simbolo di unione e devozione.

“Dieci anni di Passione Vivente” è il tema scelto per questa edizione, che rappresenta non solo il racconto della Passione di Cristo ma anche il lungo percorso di crescita di un’intera comunità, che ha saputo trasformare un piccolo comune rivierasco in un palcoscenico unico dove la fede e la cultura si fondono in un’emozionante rappresentazione della vita di Cristo. Un evento che coinvolge ogni cittadino di Zapponeta, dal più giovane al più anziano, e che, anno dopo anno, ha visto crescere il suo richiamo, attirando visitatori da ogni parte della Puglia e oltre.

La conferenza sarà un’importante occasione per conoscere più da vicino i dettagli della nuova edizione, che si terrà come di consueto nel periodo pasquale, ma che quest’anno, più che mai, si arricchirà di nuovi elementi artistici, spirituali e culturali. Un evento che non si limita alla sola rappresentazione scenica, ma che abbraccia anche aspetti sociali, storici e religiosi, creando una forte connessione tra il passato, il presente e il futuro di questa tradizione.

La Passio Christi di Zapponeta è un’opera collettiva che coinvolge l’intera comunità, guidata con passione e dedizione dal parroco Don Pasquale Paloscia. Ogni anno, grazie alla sua visione, ogni cittadino contribuisce, sia in modo diretto che indiretto, alla realizzazione di questo straordinario evento che celebra la Passione di Cristo in modo unico e coinvolgente. Non si tratta solo di una rappresentazione teatrale, ma di un’esperienza vissuta che coinvolge tutti, creando un forte legame tra i partecipanti e i visitatori.

La conferenza stampa, che vedrà la partecipazione delle autorità locali, si concentrerà su come l’evento si è evoluto negli anni e sui preparativi per la nuova edizione. Saranno illustrati i dettagli riguardanti la rappresentazione, gli aspetti logistici e le novità di quest’anno. Inoltre, verrà messo in evidenza il valore simbolico e culturale di un evento che è ormai diventato uno dei più importanti della provincia di Foggia, capace di richiamare l’attenzione non solo degli appassionati di tradizioni religiose, ma anche dei turisti e degli amanti della cultura popolare.

A sottolineare l’importanza di questo evento, ci saranno gli interventi di rappresentanti del Comune di Zapponeta e della Provincia di Foggia, che hanno voluto patrocinare un’iniziativa di così grande valore sociale e culturale. L’impegno delle istituzioni locali è fondamentale per garantire la continuità e il successo di una manifestazione che ha saputo coniugare la spiritualità con l’accoglienza e la partecipazione della comunità.

La Passio Christi è un viaggio che coinvolge la città in ogni sua parte: le strade di Zapponeta diventano un palcoscenico a cielo aperto dove ogni angolo racconta una parte della storia della Passione di Cristo, attraverso un allestimento che è frutto di un lavoro collettivo di mesi, se non di anni. La cura dei dettagli, la passione dei partecipanti e l’impegno degli organizzatori rendono questa rappresentazione una delle più suggestive e coinvolgenti della Puglia.

Ogni anno, il Comune di Zapponeta si trasforma in un luogo di riflessione, di preghiera e di intensa emozione, dove la sacralità della Passione si fonde con l’amore per la propria terra e per le proprie tradizioni. Un evento che non solo celebra la storia della fede cristiana, ma che celebra anche l’identità e la cultura di una comunità che, insieme, riesce a dar vita a una tradizione che ormai è conosciuta e apprezzata anche fuori dai confini regionali.

La decima edizione della Passio Christi di Zapponeta rappresenta dunque un traguardo importante, ma anche un nuovo inizio. Un’occasione per riflettere sui dieci anni di passione, dedizione e impegno che hanno reso grande questo evento, ma anche per guardare al futuro, con la speranza che la Passio Christi possa continuare a crescere e a coinvolgere sempre più persone, mantenendo viva la tradizione e l’autenticità che da sempre la caratterizzano.

Durante la conferenza stampa, oltre alla presentazione degli aspetti pratici e artistici dell’evento, sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, anno dopo anno, contribuiscono a realizzare questa straordinaria rappresentazione: i cittadini, gli attori, i volontari, le istituzioni e tutti coloro che con il loro lavoro e la loro dedizione rendono possibile un evento che è molto più di una semplice rappresentazione teatrale. È una vera e propria testimonianza di fede, di cultura e di comunità.

Vi invitiamo a partecipare alla conferenza stampa di venerdì 4 aprile, per scoprire insieme i dettagli di questa edizione straordinaria della Passio Christi e per rendere omaggio a dieci anni di passione vivente, che continuano a dare vita a una tradizione che unisce e coinvolge tutti. L’appuntamento è quindi alle 11:00 presso il Palazzo Dogana, Sala della Ruota. Certi della vostra presenza e grati per il vostro interesse e sostegno, vi aspettiamo con entusiasmo e partecipazione.

A cura di Michele Solatia.