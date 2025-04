Bari. Come risaputo, con decreto n. 0015173 del 31 gennaio 2025, la Prefettura di Bari – Polizia amministrativa ha revocato ufficialmente il provvedimento di sospensione che gravava su Carlo De Nigris, amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza Privata Pegaso Security S.p.A. (sede legale a Rende, CS, e operativa a Molfetta, BA). La decisione è arrivata in seguito a una serie di valutazioni basate sulle normative vigenti, tra cui il D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, e alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Con tale provvedimento, il decreto prefettizio n. 167506 del 19 dicembre 2024, che sospendeva l’attività di vigilanza, perde di efficacia. Ciò consente a Pegaso Security di riprendere la propria attività in molte regioni italiane, restituendo validità alla licenza di vigilanza ex art. 134 del TULPS e alle relative autorizzazioni territoriali. Tra le aree interessate dalla revoca ci sono diverse regioni e province italiane, tra cui:

Sicilia ,

Trento e Bolzano (a seguito dell’affitto di un ramo d’azienda dell’Istituto Etna Police S.r.l.),

Avellino, Benevento e Caserta ,

Provincia di Brindisi ,

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD).

Tuttavia, nonostante il provvedimento di revoca, la sospensione rimane attiva nelle province di Nuoro, Sassari, Cagliari e Foggia, in attesa di ulteriori accertamenti. Ciò significa che, al momento, Pegaso Security non è autorizzata a operare in queste aree, e la situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

La decisione, notificata al Ministero dell’Interno, alle Prefetture competenti, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché alle Questure territoriali interessate, segna un passo fondamentale per l’azienda, che ora potrà riprendere molte delle sue operazioni su tutto il territorio italiano, pur restando ancora in fase di verifica per alcune aree.

Il presidio dei lavoratori

Il 31 marzo 2025, circa un centinaio di dipendenti pugliesi di Pegaso Security hanno partecipato a un presidio nazionale organizzato dai sindacati Filcams Cgil Bari e Bat, Fisascat Cisl Bari e Bat e Uiltucs Puglia Bari e Bat. I lavoratori, che operano in Puglia (in particolare a Bari, nella Bat e a Lecce), hanno manifestato a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi, lamentando di non aver ricevuto il salario da mesi.

La risposta di Pegaso Security

In risposta alle dichiarazioni dei sindacati, che hanno denunciato una situazione di difficoltà per i dipendenti, l’azienda ha rilasciato una nota ufficiale. Pegaso Security ha smentito fermamente le affermazioni secondo cui i lavoratori non percepirebbero lo stipendio da mesi o che l’azienda fosse sparita. La società ha chiarito che la situazione riguarda esclusivamente una singola mensilità in ritardo, per la quale i pagamenti sono già in corso e verranno completati nei prossimi giorni.

In una nota diffusa sulle testate giornalistiche territoriali, l’azienda ha sottolineato: “Pegaso Security è presente, operativa e impegnata a tutelare i propri lavoratori. Comprendiamo il disagio causato dai ritardi nei pagamenti, ma non possiamo accettare che vengano alimentate voci infondate che creano un clima di sfiducia. In oltre vent’anni di attività, abbiamo sempre rispettato i nostri impegni, anche nei momenti più complessi.”

L’azienda ha quindi ribadito la propria disponibilità a incontrare i sindacati, esprimendo l’intenzione di instaurare un dialogo costruttivo, lontano da polemiche sterili e da allarmismi che non giovano né ai lavoratori né alla comunità aziendale. Pegaso Security ha confermato il proprio impegno nella fornitura di servizi di vigilanza privata, con una particolare attenzione alla trasparenza e al rispetto dei propri dipendenti e clienti.

Prospettive future

Nonostante le difficoltà temporanee, Pegaso Security si prepara a riprendere le sue operazioni in numerose aree, mantenendo il proprio impegno verso la sicurezza e il benessere dei propri lavoratori. Tuttavia, la sospensione ancora in vigore in alcune province, tra cui quella di Foggia, richiederà ulteriore attenzione e azioni correttive per garantire che tutte le autorizzazioni siano rilasciate senza impedimenti.