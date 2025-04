Domenica 6 aprile, data della partenza da San Giovanni Rotondo, sarà un momento di festa, raccoglimento e partecipazione collettiva. L’Equiraduno si inserisce nel ricco programma del Giubileo 2025, come tappa simbolica e spirituale di un cammino che abbraccia la fede, la natura e la tradizione del territorio del Gargano. I cavalieri faranno il loro ingresso in città, dalla strada che collega Monte Sant’Angelo alla città di San Pio, in tarda mattinata e saranno accolti dai membri dell’Associazione Equestre Criniere al Vento, realtà impegnata nella valorizzazione del rapporto tra uomo, cavallo e territorio.

Il momento istituzionale si svolgerà nei pressi del Palazzo di Città, dove il Sindaco Filippo Barbano accoglierà i partecipanti con un saluto ufficiale, accompagnato dalla consegna di un dono simbolico destinato al Santo Padre, che verrà portato a Roma come testimonianza del cammino spirituale intrapreso.

Successivamente, i cavalieri si dirigeranno verso uno dei luoghi più iconici e visitati d’Europa: il Santuario di San Pio da Pietrelcina, che ogni anno richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Qui, alla presenza dei fedeli, si terrà la cerimonia di benedizione dei cavalli e dei cavalieri, celebrata da Padre Rinaldo Totaro, Guardiano dei Frati Cappuccini del convento.

Nel pomeriggio, le vie del centro cittadino saranno animate dalla sfilata dei gruppi montati delle associazioni Natura a Cavallo e Criniere al Vento, in un momento di condivisione e festa aperto alla cittadinanza.

La giornata si concluderà con la partenza ufficiale della carovana equestre, che proseguirà il suo viaggio verso nord, attraverso paesaggi, borghi e luoghi sacri, fino a giungere alla Città Eterna.

«Per la nostra San Giovanni Rotondo accogliere una tappa dell’Equiraduno dell’Anno Santo rappresenta un grande onore e una straordinaria occasione di condivisione spirituale, culturale e ambientale. Si tratta di un evento di grande respiro, inserito nel percorso Giubilare del 2025, un ricco programma di eventi e iniziative che abbraccia la bellezza del pellegrinaggio come cammino di speranza, incontro e riflessione -. Dichiara il sindaco Filippo Barbano – I nostri paesaggi, i sentieri che uniscono la montagna al Santuario di San Pio, il borgo antico e la comunità che lo abita diventa parte viva di un itinerario che unisce fede, natura e memoria. San Giovanni Rotondo, ancora una volta, si mostra al mondo come crocevia di accoglienza e spiritualità, offrendo a chi vi transita un messaggio di pace, speranza e bellezza. Sarà una giornata ricca di emozioni, con tanti momenti significativi che coinvolgeranno cittadini, visitatori, le associazioni che valorizzano il rapporto fra uomini e cavalli, turisti, pellegrini, in un clima di autentica festa del cuore e dello spirito», conclude.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Horse Green Experience, ideato in vista del Giubileo del 2025 per riscoprire il valore del cammino, del paesaggio e dell’incontro, in una chiave ecologica e profondamente umana. San Giovanni Rotondo, con la sua forte identità spirituale, si conferma ancora una volta crocevia di fede, accoglienza e bellezza.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul percorso, è possibile consultare il sito ufficiale: giubileoacavallo.it