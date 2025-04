Sicurezza urbana: al via gli interventi sugli alberi a rischio a Siponto

Il Comune di Manfredonia ha avviato un intervento straordinario per la messa in sicurezza delle alberature di medio e alto fusto nella località di Siponto, a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini e della Polizia Locale riguardanti il pericolo di caduta rami.

La decisione, ufficializzata con la Determina n. 526 del 21 marzo 2025, porta la firma dell’Ing. Lucio Barbaro, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali. Il provvedimento segue un’attenta valutazione tecnica effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale (UTC), che ha confermato la necessità di un intervento immediato per tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Per l’operazione, il Comune ha stanziato un importo complessivo di 39.040 euro, con una spesa stimata per i lavori pari a 32.000 euro (oltre IVA e oneri di sicurezza). A seguito di una trattativa condotta sulla piattaforma MEPA, l’appalto è stato affidato alla ditta “Passione Verde di Ciuffreda Matteo”, ritenuta idonea a eseguire l’intervento in tempi rapidi.

Il programma prevede la potatura e la messa in sicurezza delle alberature, eliminando rami pericolanti che potrebbero rappresentare un rischio per pedoni e automobilisti. La scelta di procedere con un affidamento diretto trova fondamento nell’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023, che consente alle amministrazioni di operare in autonomia per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro.

L’atto amministrativo è stato sottoposto ai necessari controlli di regolarità contabile e finanziaria, risultando conforme alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e gestione delle risorse pubbliche. Il CIG assegnato alla procedura è B61B7F53C6, mentre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta appaltatrice è stato verificato con esito positivo.

L’intervento rientra nell’ambito delle azioni di manutenzione e tutela del verde urbano previste nel bilancio comunale per l’anno 2025, a garanzia di un ambiente più sicuro e vivibile per i residenti e i frequentatori della zona. Nei prossimi giorni, le operazioni prenderanno il via con l’obiettivo di completare i lavori nel minor tempo possibile.

A cura di Michele Solatia.