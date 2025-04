BRINDISI – Un uomo di 34 anni di Cisternino è morto all’ospedale Perrino di Brindisi poco dopo essere arrivato in Pronto Soccorso in condizioni critiche a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale verificatosi oggi, 2 aprile, sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca.

Nello scontro frontale tra una Hyundai condotta dalla vittima e una Mini Cooper è rimasto ferito anche un altro uomo, anch’egli trasportato al Perrino in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ostuni e la Polizia Locale per i rilievi.

Lo riporta Antennasud