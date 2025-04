MANFREDONIA (FOGGIA) – Sta suscitando un acceso dibattito l’accusa di antisemitismo rivolta all’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone.

La controversia è nata in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presule durante due manifestazioni per la pace: “Il Gargano per Gaza”, svoltasi a Manfredonia con il patrocinio di diversi comuni locali, e “No alla corsa al riarmo – Fermare le guerre, tornare all’ONU”, organizzata a Bari dai Comitati per la Pace di Puglia.

L’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede ha denunciato le parole di Moscone, definendole “stereotipi antisemiti” e accusandolo di “diffondere odio” con una “retorica velenosa e moralmente corrotta”.

Una posizione che ha scatenato reazioni immediate, sia da parte della Chiesa locale sia da numerose associazioni pacifiste e amministratori pugliesi, che hanno espresso pieno sostegno all’Arcivescovo.

La difesa dell’Arcivescovo

Padre Moscone ha ribadito che la sua presa di posizione è ispirata esclusivamente alla difesa dei diritti umani e alla ricerca della pace. “Il nostro obiettivo è portare aiuto, pensiero e cuore ai fratelli e alle sorelle martoriate della Palestina, la terra di Gesù, di Maria, la terra della Pace”, ha affermato il presule, sottolineando la necessità di contrastare la logica del riarmo in favore del disarmo e della preghiera.

L’Arcivescovo ha inoltre precisato di non aver mai sminuito la tragedia dell’Olocausto, ma di aver voluto evidenziare la drammatica situazione in cui versa oggi la popolazione palestinese.

“Non ho mai paragonato l’Olocausto alla catastrofe palestinese, ma entrambe sono tragedie storiche di immane gravità”, ha dichiarato Moscone, ribadendo che il riconoscimento delle sofferenze di un popolo non deve tradursi nella negazione delle sofferenze di un altro.

Il sostegno dalla Puglia

A schierarsi in difesa dell’Arcivescovo sono stati numerosi esponenti delle istituzioni locali e oltre cento associazioni della Rete dei Comitati per la Pace di Puglia. Questi hanno condannato l’accusa di antisemitismo, definendola “ingiusta e inaccettabile” e parte di una “campagna denigratoria” contro un messaggio di pace e di dialogo.

Il nodo politico e diplomatico

L’accusa di fomentare l’antisemitismo sembra inserirsi in un contesto più ampio, in cui il dibattito internazionale sul conflitto israelo-palestinese è sempre più polarizzato. Moscone ha sottolineato che il superamento dell’attuale situazione in Palestina è cruciale per la pace globale. “Solo risolvendo questo conflitto si potrà costruire un cammino autentico di pace”, ha affermato, rilanciando la necessità di un impegno concreto della comunità internazionale.

La vicenda rimane aperta e continuerà a far discutere, con posizioni sempre più nette da entrambe le parti. Nel frattempo, Moscone prosegue nella sua missione pastorale, rimanendo fermo sulle sue convinzioni: “La nostra arma è il Vangelo, la nostra lotta è per la pace”.