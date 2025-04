FOGGIA – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato 2,3 milioni di euro agli atenei pugliesi per l’assunzione di 23 ricercatori con contratti di ricerca.

Il finanziamento, che rientra nel programma di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a incentivare la crescita e l’innovazione nel campo accademico e scientifico.

In dettaglio, i fondi sono così suddivisi: l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” riceverà 545.000 euro per 5 contratti, il Politecnico di Bari avrà a disposizione 400.000 euro per altrettanti 5 contratti, l’Università degli Studi di Foggia beneficerà di 545.000 euro per 5 posizioni, l’Università del Salento otterrà 545.000 euro per 5 contratti, mentre la Lum-Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” riceverà 300.000 euro per 3 contratti.

Questo intervento si inserisce nell’ambito della Missione 4 del PNRR, che riguarda l’Istruzione e la Ricerca, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e l’internazionalizzazione della ricerca.

Il finanziamento, complessivamente pari a 37,5 milioni di euro, consentirà l’assunzione di 369 ricercatori in tutta Italia.

L’iniziativa è dedicata a giovani dottori di ricerca, italiani e stranieri, che abbiano svolto almeno tre mesi di formazione all’estero.

Il decreto, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini lo scorso febbraio, rafforza l’impegno del Governo nell’investire nella ricerca scientifica come pilastro per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Lo riporta telebari.it