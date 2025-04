Il derby di Coppa di Turchia tra Fenerbahce e Galatasaray è stato una vera e propria escalation di follia, con un finale degno di un film d’azione. La partita, già tesa prima del fischio d’inizio, si è conclusa con tre espulsioni, una rissa che ha coinvolto anche le panchine e l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per placare gli animi infuocati. A scatenare il caos è stato un gesto provocatorio di José Mourinho nei confronti del collega Okan Buruk.

Il gesto di Mourinho e la reazione di Buruk

Tutto è iniziato quando Mourinho, a fine partita, ha deciso di prendere per il naso Buruk. Il tecnico portoghese ha inseguito Buruk e, con un gesto plateale, gli ha afferrato il naso. Buruk, visibilmente sorpreso e dolorante, si è lasciato cadere a terra, tenendosi le mani sul volto. La sua reazione ha suscitato una cascata di reazioni, con giocatori e staff che si sono subito accalcati intorno, iniziando una rissa che si è intensificata rapidamente.

L’escalation di violenza

La situazione è rapidamente degenerata, e il caos è esploso sul campo. L’arbitro ha dovuto estrarre tre cartellini rossi contemporaneamente per sanzionare il comportamento violento dei giocatori delle panchine, già infuocati da diversi minuti. La rissa è diventata incontrollabile e solo l’ingresso della polizia è riuscito a sedare gli animi e a riportare un minimo di ordine in campo.

La vittoria del Galatasaray

Nonostante il finale turbolento, il Galatasaray ha trionfato con un 2-1 sul Fenerbahce, grazie a una doppietta decisiva di Victor Osimhen, ex Serie A, che ha indirizzato la gara con due gol in soli 27 minuti. La vittoria ha permesso al Galatasaray di avanzare in semifinale, ma la partita resterà nella memoria per la violenza e il caos che l’hanno contraddistinta, piuttosto che per l’aspetto sportivo.

